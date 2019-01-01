"На острові є порох": жителі окупованого Криму відзначили український Новий рік (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Як зазначають користувачі соцмереж, чим ближче деокупація, тим голосніше феєрверки на Новий рік за київським часом

У тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму із настанням Нового 2019 року за київським часом звучали залпи салютів та феєрверків, а у пабліках патріотично налаштовані жителі півострова вітали одне одного зі святом. Про це в соцмережі Twitter розповіли жителі Севастополя, Ялти, Феодосії та Судака.

Зазначимо, що раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав жителів Криму зустріти Новий рік не московського, а за київським часом.

"Дякую всім, хто салютував зараз о 12 годин ночі за київським часом в місті Ялта! Зворушило до сліз! З Новим Роком, друзі! Це райони, "Долина гір", а також вул. Робоча, ул.До.Цеткін, вул. Ударника, вул. Свердлова...", - йдеться в повідомленні.

Скрін: twitter.com/crimeaua1

"З Новим роком, шановні! Все буде Україна!;

"Крим Україна!";

"Ялта Україна";

"Ви ще й адреси з прізвищами вкажіть, допоможіть ФСБ! Голову не втрачайте, якщо не хочете, щоб хтось її втратив";

"У Севастополі теж салютували";

"Чим ближче деокупація, тим голосніше феєрверки у Новий рік по Києву!";

Крым

Къарасубазар.

Чем ближе деокупация, тем громче фейерверки в новый год по Киеву!

З Новим Роком!! Щастя й Здоров“я pic.twitter.com/cXVTtE7lul — Qirim (@qirim_yarimada) 31 декабря 2018 г.

Відео: twitter.com/crimeaua1

"Материк селям! На острові є порох, є...";

Відео: twitter.com/crimeaua1

"Феодосія долучається до привітання";

Також в мережі наводиться адресованое окупантам "побажання" - відповідь на агресію Крмемля не тільки в Україні, але і в інших країнах:

"З Новим Роком вас, недорогі "расіяне"! Роком нових податків, нових цін на продукти, ліки, ПММ, послуги ЖКГ! Роком нових трун звідти, де вас немає. Роком нових вибухів "побутового газу" та інших нетерактов. Сирію та Новоотбросію вам в кожне місто, село, двір, дім і родину!";

Крім того, в паблике не забули і про день народження 1 січня лідера ОУН Степана Бандери, яке традиційно відзначають "смолоскипною ходою".

"Прокинулися? Пора святкувати днюху Степана Андрійовича"...

Як повідомлялося раніше, популярний шоумен і волонтер Сергій Притула емоційно привітав українців з Новим роком і зазначив, що він не президент, щоб стверджувати, важким чи легким був минулий рік, але він, як українець, впевнений, що в нашій країні все буде добре.

Також ми писали про те, що відеозвернення до українців з нагоди Нового року записали і співробітники української антарктичної станції їм. Академіка Вернадського, яка знаходиться на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу.