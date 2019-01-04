Догрався: у Львівській області 9-річний хлопчик підірвався на петарді

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Петарду він знайшов на вулиці

3 січня в місті Дрогобич (Львівської області) близько 13:30 на вулиці Самбірській в результаті вибуху петарди 9-річний хлопчик отримав серйозні тілесні ушкодження. Про це інформує прес-служба поліції.

Уточнюється, що дитина знайшла на вулиці вибуховий виріб і вирішила забрати його собі. Поки мама була на кухні, дитина, перебуваючи в іншій кімнаті, вирішила застосувати петарду в дії.

Четвертокласник був травмований. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Внаслідок отриманих травм, хлопчика відвезли в лікувальний заклад.

На даний момент діагноз невідомий, уточнюється. За даним фактом правоохоронці проводять перевірку, в ході якої будуть встановлені всі обставини події.

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