Дольче Вита: правила сладкой жизни от Эроса Рамазотти

Эрос Рамазотти (фото: instagram.com/ramazzotti_eros)

Топ лучших песен легендарного Эроса Рамазотти - в подборке Styler

Нет времени слаще лета. В этот сезон лучше всего ощущаешь то, что в Италии именуют Dolce vita - "сладкая жизнь". Искусству красивой жизни и правда лучше учиться у итальянцев или как минимум под итальянскую музыку. Потому прямо сейчас предлагаем включить плейлист из песен одного из самых знаменитых итальянских композиторов - Эроса Рамазотти и взять на вооружение несколько правил, которые помогут вам почувствовать сладость каждого летнего дня.

Правило №1. Выбирайте лучшее

Жизнь одна, потому прожить ее нужно так, чтобы в старости не жалеть ни об одном из прожитых дней. В частности, когда есть такая возможность, в бытовых вопросах всегда выбирайте лучшее: продукты - самые желанные и самые свежие. Одежду - удобную и красивую. Отпуск - в тех местах, куда вам давно хотелось. Одним словом, не экономьте на самом качестве жизни и не отказывайте себе в мелких радостях, в конце концов жизнь - это главная ценность, которая у вас есть. А начните с того, что прямо сейчас включите один из главных хитов Эроса Рамазотти и насладитесь моментом, в котором находитесь.

Tina Turner & Eros Ramazzotti - Cose Della Vita Live

Правило №2. Проводите больше времени с друзьями или семьей

Семья - ваша крепость, друзья - главное приобретение, которое может подарить жизнь. Деньги заканчиваются, достижения совершаются, работа меняется, а настоящие друзья и по-настоящему родные люди остаются рядом. Семья - то место, где тебя примут любым и никогда не предадут. Не случайно итальянцы так любят большие семейные ужины. Чем больше компания, которая собирается за столом - тем явственней ощущение стабильности и защищенности, которое может подарить такой круг.

Joe Cocker, Eros Ramazzotti - That's All I Need To Know

Правило №3. Старайтесь хорошо выглядеть и не пренебрегайте манерами

Первое впечатление можно произвести только один раз, поэтому важно всегда хорошо выглядеть. У итальянцев всегда есть одежда на все случаи жизни: для прогулок по парку, игры в гольф, посещения концертов, консерватории и дружеских встреч. Что же до хороших манер, то они всегда делают жизнь немного приятнее. Простые базовые вещи способны изменить мир вокруг вас: дружелюбное приветствие, простая улыбка, слова благодарности или своевременно сказанное "прости". Просто попробуйте взять за правило и увидите как измениться ваша жизнь.

Eros Ramazzotti & Cher - Piu Che Puoi

Правило №4. Не торопитесь, всего все равно не успеете

Жизнь - это не погоня за чем-либо, счастливым нужно быть здесь и сейчас. Поэтому, если вас закрутило в веренице событий и дел - попробуйте немного замедлиться и увидите, что уровень стресса вокруг вас значительно снизился. Более того, чем меньше вы будете спешить, тем больше будете успевать. Сместив фокус на важное, вы удивитесь как много дало вам замедление, и в личном плане и в профессиональных сферах.

Eros Ramazzotti - Fuoco Nel Fuoco

Правило №5. Делайте себе подарки

Не отказывайте себе в мелких радостях. Это поможет чувствовать, что жизнь прекрасна. И раз уж вы прожили какую-то часть дня под музыку Эроса Рамазотти, начните с покупки билета на его концерт. 8 октября во Дворце спорта Рамазотти презентует свой новый альбом Vita Ce N’è, произойдет это в рамках одноименного мирового турне артиста, которое охватывает 5 континентов. С собой музыкант привезет уникальную динамическую сцену и команду из 100 человек, поэтому удовольствие от его шоу вам обеспечено.

Eros Ramazzotti - Più Bella Cosa