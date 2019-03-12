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Долги украинцев: как коллекторы выбивают деньги из беззащитных людей

STYLERЖизнь    12.03.2019 - 18:03
Долги украинцев: как коллекторы выбивают деньги из беззащитных людей
Коллаж РБК-Украина

Коллекторы терроризируют украинцев

В последнее время украинцев стали часто беспокоить коллекторы, даже если они сами никогда не брали кредитов. Об этом говорится в сюжете программы "Факты недели".

Галина Тополь два года получает письма от разных финучреждений, которые требуют погасить долги неизвестного ей мужчины. При этом суммы долгов от нескольких тысяч гривен до миллиона.

Женщина сначала подумала, что это просто кто-то ошибся адресом, но переписка перешла в надоедливые звонки. Кроме того ее подъезд обклеили листовками с угрозами. Ей постоянно звонят домой и даже на работу.

Родители Галины уже два раза меняли номера своих мобильных телефонов, но коллекторы их все равно находят и продолжают доставать. При этом правоохранительные органы советуют обращаться в суд. Возбуждать уголовное дело отказались даже когда неизвестные намеревались выбить дверь в квартире.

Видео: YouTube/Факти ICTV

Таких историй стало очень много. Под прицел коллекторов попадают не только обычные семьи, но и даже учебные заведения. Одну киевскую школу коллекторы терроризировали целых два года.

Директору и учителям поступали угрозы. Кроме того, коллекторы даже запугивали учеников из-за того, что сын одной учительницы был должен 2600 гривен. В учебном заведении говорят, что школьные телефоны разрывались от звонков коллекторов. Звонки даже поступали ученикам, которым  также угрожали изнасилованием.

Но больше всех пострадал директор школы Сергей Горбачев, которому угрожали сравнять с землей школу, если он не погасит долг сына учительницы. При этом, после того, как директор обратился в полицию, это еще больше разозлило коллекторов.

Всего было 17 пострадавших, но на суд пришел только один директор школы. Среди учеников было больше смелых людей – интересы четырех человек представляют 5 адвокатов.

Стоит отметить, что подозреваемым грозит до 12 лет тюремного заключения. В апреле суд продолжит свое заседание.

Напомним, что коллекторы "похоронили" ребенка из-за долгов родителей.

Ранее мы писали о том, как украинцев наказывают за долги по коммуналке. При этом украинцы задолжали за услуги ЖКХ 55 млрд гривен.

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