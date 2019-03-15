Он долго боролся: умер известный украинский режиссер

Игорь Иванов умер на 62-м году жизни

Умер Игорь Иванов - известный украинский режиссер, оператор-постановщик, член Национального союза кинематографистов и европейской гильдии кинооператоров IMAGO.

Известно, что в последние годы он боролся с болезнью. Сердце 61-летнего Иванова остановилось 14 марта.

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Игорь Иванов родился 28 ноября 1957 года. В 1983-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенка-Карого.

За свою кинокарьеру он снял более тридцати хроникально-документальных и игровых полнометражных фильмов и был отмечен премиями престижных международных фестивалей в Берлине, Валенсии, Страсбурге и других городах.

Игорь Иванов (фото: ukrkino.com.ua)

Среди самых известных фильмов и сериалов, над которыми работал Иванов, числятся такие картины, как "Девушка с персиками", "Оранжевая зима", "Исповедь Дон Жуана", "Колье для снежной бабы", "Шанс на любовь" и другие.

В апреле прошлого года получил статуэтку "Телетриумф" в номинации "Оператор телефильма/мини-сериала (до 4 серий)" за работу над драмой "Столетие Якова".

Прощание с Игорем Валентиновичем пройдет 16 марта с 10:00 до 11:30 в Доме кино.

Игорь Иванов (фото: facebook.com)

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