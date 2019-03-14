Жду встречи, моя любовь: Украина скорбит о военном капеллане

Сергей Мороз умер - украинцы скорбят о военном капеллане (коллаж РБК-Украина)

Сергею Морозу более года назад диагностировали глиобластому

Сергей Мороз умер в ночь на четверг, 14 марта. Известный парамедик-доброволец и военный капеллан страдал от онкологического заболевания. О смерти мужа сообщила Татьяна Мороз в Facebook.

Он служил в медбатальоне "Госпитальеры". Сергей Мороз с позывным "Фрост" спас сотни жизней на Донбассе.

Чуть больше года назад ему диагностировали глиобластому (наиболее частую и наиболее агрессивная форму опухоли мозга. - Ред.). Хирурги из Днепра удалили опухоль, однако прогнозы были пессимистическими из-за четвертой стадии заболевания.

"Мы держали друг друга за руки в самые тяжелые времена. Мы любили друг друга несмотря ни на что. У меня в сердце мир и покой, потому что ты сейчас с нашим Небесным Отцом и в Иисуса объятиях. Жду встречи, моя любовь, Сергей Мороз", - написала его супруга, Татьяна Мороз.

Сергей Мороз умер - украинцы скорбят о военном капеллане (скрин: facebook.com)

У Сергея осталось два сына. У Татьяны год назад также было диагностировано онкологическое заболевание, поэтому сейчас она нуждается в помощи.

Друзья и знакомые пары просят помочь Татьяне в лечении и организации похорон любимого. Они оставляют номер ее банковской карты: 5168 7422 0370 6431.

Украинцы в сети скорбят о смерти парамедика и военного капеллана. Они оставляют множество публикаций.

"Сергей Мороз, спасибо за честь быть знакомым с тобой лично. Ты лучший. Вечная память", - написал Yuriy Urazov.

"Непобедимой останется в нашей памяти твой позитив, улыбка, радость, желание творить добро и помочь. Прости за все, покойся с миром, твое место в раю, потому что в аду ты побывал. Мы старались как могли..." - пишет Sergiy Polimashev.

"Я уверена, ты ушел несокрушимым... Наша благодарность тебе, пример веры и борьбы..." - восхищается Елена Емельянова.

"Мне еще никогда не было так тяжело писать. Вчера Татьяна Мороз говорила о болезни мужа и общие мечты, а уже сегодня его не стало. Я знаю, что вы сильная женщина и все выдержите..." - уверена Мария Франчук-Левицкая.

"Мы знаем и помним тебя, как человека, с которым можно пойти на войну, в горы или на фестиваль. И везде чувствовать себя комфортно. Знать, что рядом надежный друг. Это так банально, но от нас действительно идут лучшие. Ты крутой. Прощай, Фростик. Честь знать тебя", - написала Uliya Sidorova.

Сергей Мороз умер - украинцы скорбят о военном капеллане (фото: facebook.com)

Напомним, ранее сообщалось, что 14 марта в Кировоградской области попрощались с украинским воином 22-летним Виталием Люшняком, погибшим в зоне ООС.

Также мы писали о том, что во Львовской области умер ветеран АТО Василий Яворский.