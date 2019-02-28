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Долго и тяжело: неизвестное пророчество мольфара об Украине

STYLERЖизнь    28.02.2019 - 19:11
Долго и тяжело: неизвестное пророчество мольфара об Украине
Коллаж РБК-Украина

Нашлись неизвестные до недавнего времени слова Михаила Нечая об Украине после Януковича

Украинцы будут еще долго оправляться от Революции Достоинства. Должно пройти больше, чем пять лет, чтобы наша страна окрепла в экономическом плане. Об этом говорится в неизвестном до недавнего времени пророчестве знаменитого карпатского мольфара Михаила Нечая.

Так, по словам провидца, от того времени, как в стране не станет "коррупционной власти", должно пройти много лет, чтобы украинцы стали на ноги и доказали миру свое могущество.

"Даже после смены коррупционной власти украинцам придется еще долго и тяжело работать, чтобы поставить на ноги детей и не обеднеть окончательно", - говорил мольфар.

Долго и тяжело: неизвестное пророчество мольфара об Украине

Михаил Нечай (фото: wikipedia.org)

Заметим, что под "коррупционной властью" Нечай очевидно имел в виду экс-президента Украины Виктора Януковича и его свиту. Ведь одно из самых известных пророчеств ясновидца касается именно "легитимного". И оно сбылось.

Так, еще в 2010 году, в день инаугурации Януковича, мольфар предсказывал смерть президента именно в день, в который происходило его посвящение в гаранты - то есть, 25 февраля.

"У вас в Киеве какого-то пана сегодня рукоположили на царя. Его убьют через три года", - сказал тогда мольфар.

Многие до сих пор уверен, что Нечай имел в виду как раз свержение режима Януковича в конце 2013 года и побег "легитимного" в Россию в конце феврале 2014-го.

Ранее другой украинский мольфар рассказал, что ждет Украину после выборов президента 31 марта 2019 года.

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