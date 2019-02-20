ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лучи Достоинства озарили Майдан Независимости (фоторепортаж)

STYLERЖизнь    20.02.2019 - 19:44
Лучи Достоинства озарили Майдан Независимости (фоторепортаж)
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Украинцы продолжают нести цветы и зажигать лампадки

В среду, 20 февраля, в пятую годовщину гибели героев Небесной Сотни на Майдане Независимости зажгли Лучи Достоинства. Каждый луч соответствует месту гибели героев.

Как рассказали организаторы, эти Лучи Достоинства символизируют души погибших героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь за Украину во время Революции Достоинства.

Лучи Достоинства озарили Майдан Независимости (фоторепортаж)

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Также на Майдане Независимости прошел молебен за души павших героев. Сотни украинцев пришли в этот день в центр Киева, чтобы почтить память героев.

Лучи Достоинства озарили Майдан Независимости (фоторепортаж)

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Они принесли много цветов и лампадки, которые выложили в виде Тризуба и слов "Героям Слава!"

В течении всего дня на Майдане Независимости проходят мероприятия, посвященные пятой годовщине гибели Небесной Сотни. Люди продолжают нести цветы.

 

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Вакарчук почтил Героев Небесной сотни и растрогал украинцев.

"5 лет прошло, а кажется все было только вчера... Порой, закрываешь глаза, и словно слышишь эти выстрелы... А потом "Пливе Кача"... Вечная пам'ять #НебеснаСотня. Героям Слава!" - написал Вакарчук.

А также рассказывали о том, что посольство США почтило память героев Небесной Сотни.

Годовщина расстрелов на Майдане: сегодня в Украине чтят память Героев Небесной сотни Cамые темные дни: волонтер рассказал о кровавых расстрелах на Майдане
Новости Украины МайданНебесная сотняфоторепортаж
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь