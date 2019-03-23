Доллар взлетит до небес: что будет с валютой после выборов

Курс доллара в Украине после выборов президента 2019 резко изменит направление. Политическая ситуация в Украине всегда влияла на состояние валютного рынка, а в предвыборный период риски для национальной валюты возрастают. В 2019 году битва предвыборных заявлений и рейтингов и последние политические скандалы не оказывают никого влияния на валютный рынок. После выборов стоимость доллара может повысится более чем до 30 гривен, рассказывает 112UA.

"Зачастую это связано с усилением девальвационных ожиданий бизнеса, ухудшением доступа к международному финансированию, а также изменением направления эмиссионных потоков", – отмечает Виктор Шулик, директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating.

Конечно, в февральско-мартовском укреплении гривны можно увидеть и политический фактор – мол, завели деньги из офшоров, которые и "уронили" курс. Но эксперты не склонны видеть "политику".

"В укреплении гривны не было политической составляющей. Нацвалюта укреплялась в этот период все последние годы. Налицо именно фактор сезонности", – считает Григорий Перерва.

Но даже если факт выборов посредством "завоза" денег в страну частично и повлиял на укрепление курса, то оценить это крайне сложно. С другой стороны, обычно влияние политики на валютный рынок сугубо негативное, но битва предвыборных заявлений и рейтингов и последние политические скандалы не оказывают никого влияния на валютный рынок. Каков будет результат президентских выборов и как это отразится на курсе гривны, пока не может сказать никто.

Прогноз динамики курс

В пределах конца марта-начала апреля курс не превысит 27,5-27,7 грн/долл. По словам Григория Перервы, в предыдущие годы курс начинал расти в конце апреля-начале мая. То есть играл свою роль фактор сезонности. Гривна ослабевала и находилась в менее устойчивой ситуации до конца осени.

Курс доллара в Украине после выборов президента 2019 (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Добавим к этому фактор выборов: вначале президентских, а затем – парламентских. В условиях Украины это явно негативный фактор, не способствующий укреплению валюты. Если выборный процесс пройдет без эксцессов, гривна не выйдет из коридора в 28-29 грн/долл. Однако в случае возникновения какой-либо нестабильности в стране, курс в 30 грн/долл. может оказаться оптимистичным уровнем", – добавляет эксперт.

Более того, нужно отметить отрицательные факторы, которые в той или иной мере могут повлиять на будущую динамику курса нацвалюты: геополитические моменты (торговые войны между США и Китаем, Brexit и так далее), ухудшение мировой экономической конъюнктуры, политическая дестабилизация и резкое изменение экономической политики после выборов.

Напомним, что доллар и евро резко снизились на межбанке.

Ранее мы писали, что аналитики Morgan Stanley дали прогноз по курсу доллара на 2019 год.