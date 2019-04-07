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На Донбассе погибли два бойца ВСУ: все подробности

STYLERЖизнь    07.04.2019 - 17:01
На Донбассе погибли два бойца ВСУ: все подробности
Фото: torange.biz

Два воина ВСУ отдали свои жизни за Украину

На Донбассе в зоне проведения ООС в районе хутора Вильный погибли двое украинских военных Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных Сил в Facebook.

Отмечается, что бойцы ВСУ Дмитрий Стрекнев и Иван Лисица погибли 6 апреля в бою с наемниками РФ, которые стреляли по нашим позициям из 82-мм минометов, АГС и ВКК.

Дмитрий Стрекнев был гранатометчиком, а Иван Лисица - номером пулеметного расчета. Они огнем заставили врага прекратить обстрел, но сами получили тяжелые пулевые ранения, которые были не совестимы с жизнью.

Командование Объединенных сил решило посмертно наградить военнослужащих за мужество и героизм.

Напомним, что боец ВСУ Юрий Фармагей погиб на Востоке Украины от пули снайпера. О времени прощания с героем не сообщалось.

Мы также писали о том, что 2 апреля на Донбассе погибла пулеметчица и волонтер Яна Червоная и ее боевой побратим Сергей Милютин. При этом президент Украины Петр Порошенко рассказал, что он знал Яну как волонтера и человека веселого нрава.

Ранее сообщалось о том, что на фронте на Донбассе в марте погибли десять украинских военнослужащих. При этом самому младшему бойцу было всего 19 лет. Герои до последнего вздоха боролись с оккупантами на за нашу свободу и мирное небо над Украиной.

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