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На Донбассе от пули боевика погиб военнослужащий: враги снова нарушили договор

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 15:15
На Донбассе от пули боевика погиб военнослужащий: враги снова нарушили договор
На Донбассе погиб военнослужащий (фото: коллаж РБК-Украина)

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

14 декабря в районе проведения ООС боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается в социальной сети Facebook на странице "Операция Объедененных Сил".

В сообщении указывается: "Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров "нормандской четверки" в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил… Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения".

На Донбассе от пули боевика погиб военнослужащий: враги снова нарушили договорНа Донбассе погиб военнослужащий (фото: facebook.com/abazia)

Также отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.

"С начала суток российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в Луганском районе. Потерь с нашей стороны нет", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты ранили украинского воина из неизвестного оружия. Российские беспилотники сбрасывают новый вид бомб, которые взрываются в воздухе на небольшой высоте. При этом мелкие осколки разлетаются в стороны и наносят ранения украинским бойцам.

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