На Донбассе от пули боевика погиб военнослужащий: враги снова нарушили договор

На Донбассе погиб военнослужащий (фото: коллаж РБК-Украина)

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

14 декабря в районе проведения ООС боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается в социальной сети Facebook на странице "Операция Объедененных Сил".

В сообщении указывается: "Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров "нормандской четверки" в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил… Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения".

На Донбассе погиб военнослужащий (фото: facebook.com/abazia)

Также отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.

"С начала суток российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в Луганском районе. Потерь с нашей стороны нет", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты ранили украинского воина из неизвестного оружия. Российские беспилотники сбрасывают новый вид бомб, которые взрываются в воздухе на небольшой высоте. При этом мелкие осколки разлетаются в стороны и наносят ранения украинским бойцам.