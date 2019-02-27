Дорога разбита метеоритом: водитель о трассе Днепр - Николаев

Коллаж РБК-Украина

Водитель рейсового автобуса рассказал об ужасном состоянии трассы государственного значения

Дорога Н-11 Днепр – Николаев, которая проходит через Кривой Рог, находится в очень плохом состоянии. Об этом рассказал водитель автобуса на видео, которое размещено на YouTube-канале "Жека, катера и рыбалка".

По словам водителя рейсового автобуса, трасса государственного значения Н-11 находится в очень плачевном состоянии из-за того, что на некоторых участках дороги вообще нет асфальтового покрытия.

Мужчина рассказал, что есть участок дороги около 30 километров, на котором сделан ямочный ремонт. Но на большей части дороги, нормальной проезжей части вообще нет. То есть, нет асфальта.

Вместо асфальта там лежит грунтовка и земляные насыпи. Кроме того на дороге множество ям глубиной в 70-80 сантиметров. При этом есть даже метровые впадины.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (YouTube/Жека, катера и рыбалка)

"Вы когда едете и включаете фары дальнего света, то создается такое впечатление, что дорога разбита метеоритом. А ведь это дорога государственного значения!", - заявил автолюбитель.

Он также отмечает, что самый опасный участок дороги находится на въезде в Николаевскую область со стороны Днепра. При этом трасса от Днепра до Кривого рога еще нормальная, поскольку можно ехать около 60 километров в час и объезжать ямы.

Мужчина отметил, что при переезде в Николаевскую область дорога как будто обрезается. По его словам, фуры попадают в ямы и из-под них летят искры.

Автолюбитель подчеркнул, что непонятно на что идут налоги украинцев, ведь на ремонт дорог деньги точно не идут.

"Сейчас многие блогеры советуют вызывать полицию на каждую яму и выписывать штрафы на "Укравтодор". Мне интересно, как туда полиция вообще доедет? Она туда просто не доедет! Это нереально!", - рассказал мужчина.

Напомним, что кортеж президента Украины застрял в ямах под Львовом в Червонограде.

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