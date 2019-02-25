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Может рухнуть в любой момент: мосту через Днепр дали неутешительный прогноз

STYLERЖизнь    25.02.2019 - 17:17
Может рухнуть в любой момент: мосту через Днепр дали неутешительный прогноз
Мост Метро находится в аварийном состоянии и может рухнуть (коллаж РБК-Украина)

Мост Метро в Киеве нуждается в капитальной реконструкции

Мост Метро в Киеве, построенный в 1965 году, в настоящее время находится в аварийном состоянии и без надлежащего обслуживания может рухнуть. Об этом сообщил известный мостостроитель Георгий Росновский, ранее рассказавший о том, почему по Крымскому мосту не ездят грузовые авто, в интервью "Фактам".

Мостостроитель рассказал, что некая компания, получившая 1,8 млрд гривен на обслуживание моста, до сих пор не предприняла никаких реальных действий по его улучшению.

Состояние всех столичных мостов, по словам Росновского, вызывает серьезные опасения, к примеру, с моста Патона уже давно отлетают ржавые куски конструкций, а у Северного моста видна трещина в пилоне.

Может рухнуть в любой момент: мосту через Днепр дали неутешительный прогноз

Мост Метро находится в аварийном состоянии и может рухнуть (Георгий Росновский, фото: fakty.ua)

Самое же плохое состояние, по словам мостостроителя, у Моста Метро.

"Он может рухнуть в любую минуту. И это будет не ночью, когда по мосту не будет движения. Это произойдет днем, в час пик. Могут погибнуть люди. В двух поездах метро, идущих навстречу друг другу, - до полутора тысяч пассажиров. Представляете, какая может произойти трагедия?" - заявил Росновский.

Также эксперт сообщил, что об аварийном состоянии моста заговорили еще в 1998 году, а в 2010-м исследователи из Франции подтвердили опасения. Но до сих пор ничего существенного, кроме замены асфальта и покраски перил, никто не сделал.

По его словам, мост нуждается в полной реконструкции, и даже капитальный ремонт не спасет ситуацию.

Он также рассказал, что уже разработал проект реконструкции Моста Метро, предусматривающий расширение автомобильной дороги до трех полос. При этом придется разобрать отдельные конструкции сооружения.

К слову, недавно в сети показали фото со строительства железной дороги, которая будет проходить по Крымскому мосту. В кадрах четко видны несостыковки в плитах, которые укладывают строители.

Ранее мы сообщали, что в новых учебниках по истории Крыма за 10-й класс сказано, что крымские татары активно помогали нацистам во Второй мировой войне.

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