Есть и другая сторона: в деле об избиении учителя физкультуры неожиданный поворот

Коллаж РБК-Украина

Мама школьника утверждает, что учитель начал конфликт первым

Мама киевского школьника, за которого заступился отец и избил учителя физкультуры из престижного учебного заведения, рассказала о том, как все произошло на самом деле. Об этом она писала на своей странице в социальной сети Facebook.

Ольга Свердликова сообщила, что в тот день у ее 10-летнего сына был День рождения. Она с мужем отвезла мальчика в школу, где он угостил своих одноклассников и учителей сладостями в честь праздника. А на третьем уроке, уроке физкультуры, с ребенком произошел неприятный инцидент.

Преподаватель сделал два замечания с просьбой положить мяч. Мальчик в эмоциях бросил мяч и нечаянно попал в одноклассника. Преподаватель схватил ребенка за шею, сильно сдавил и прижал мальчика к стене. Он кричал ему на ухо, тряс его и сделал ему больно.

После того, как ребенок высвободился из рук учителя, он сбежал с урока в шоковом состоянии, закрылся в туалете и плакал. Позвонить родителям сразу он не мог, так как в тот день при нем не было мобильного телефона.

На следующем уроке, математике, учитель видела, что с мальчиком что-то не так, но также не стала сообщать родителям.

Когда родители приехали забирать сына домой, то обнаружили его в состоянии истерики и испуга. Он сказал, что не хочет больше ходить не только на уроки физкультуры, но и вообще в школу.

По словам мамы, медики скорой подтвердили, что у ребенка приступ панической атаки, головная боль и тахикардия.

Она возмутилась, что педагог с 20-летним стажем, а также обладатель "черного пояса", позволил себе подобное по отношению к ученику.

Отец мальчика приехал в школу, чтобы выяснить причины такого неадекватного обращения с ребенком, на что преподаватель грубо ответил ему, что нужно воспитывать не только сына, но и себя самого.

Именно эти слова стали причиной конфликта, который потом перерос в драку. Свердликова рассказала, что у обоих мужчин в ход пошли эмоции, но первым нанес удар не отец школьника, а именно учитель физкультуры.

"У обоих мужчин в ход пошли эмоции и, если вы внимательно посмотрите видео, первый удар кулаком нанес именно учитель! Это видно на видео. Муж среагировал именно на этот удар. Все в один голос говорят, что учитель не был настроен на драку! Но ведь он ее начал на территории школы, и, побоявшись рисковать своими достижениями, продолжил за территорией школы! Почему человек, обладающий черным поясом, решил продемонстрировать свои силы на мужчине, не спортсмене (!), отце ребенка, которого он оскорбил и которому причинил вред? Произошла драка двух мужчин —руководителя IT компании, не спортсмена, с профессионалом-спортсменом, обладателем черного пояса, в результате которой есть травмы и у моего мужа, что также зафиксировано в больнице скорой помощи!" – написала женщина.

Она отметила, что есть родители и дети, которые готовы подтвердить ее слова и рассказать, как все произошло на самом деле.

Скриншот поста (facebook.com/sverdlikova.olga)

Напомним, ранее мы писали о том, что учитель физкультуры рассказал об инциденте с отцом одного из своих учеников.

А также мы писали о том, что мужчина, который избил учителя физкультуры, сам пришел в полицию.