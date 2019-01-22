Є і інша сторона: у справі про побиття вчителя фізкультури несподіваний поворот

Колаж РБК-Україна

Мама школяра стверджує, що вчитель почав конфлікт першим

Мама київського школяра, за якого заступився батько і побив вчителя фізкультури з престижного навчального закладу, розповіла про те, як усе сталося насправді. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ольга Свердликова повідомила, що в той день у її 10-річного сина був День народження. Вона з чоловіком відвезла хлопчика в школу, де він пригостив своїх однокласників і вчителів солодощами в честь свята. А на третьому уроці, уроці фізкультури, з дитиною стався неприємний інцидент.

Викладач зробив два зауваження з проханням покласти м'яч. Хлопчик в емоціях кинув м'яч і ненавмисно потрапив в однокласника. Викладач схопив дитину за шию, сильно здавив і притиснув хлопця до стіни. Він кричав йому на вухо, тряс його і зробив йому боляче.

Після того, як дитина вивільнилася з рук вчителя, він втік з уроку в шоковому стані, закрився в туалеті і плакав. Зателефонувати батькам відразу він не міг, так як в той день при ньому не було мобільного телефону.

На наступному уроці, математики, вчитель бачила, що з хлопчиком щось не так, але також не стала повідомляти батькам.

Коли батьки приїхали забирати сина додому, то знайшли його в стані істерики і переляку. Він сказав, що не хоче більше ходити не тільки на уроки фізкультури, але і взагалі в школу.

За словами мами, медики швидкої підтвердили, що у дитини напад панічної атаки, головний біль і тахікардія.

Вона обурилася, що педагог з 20-річним стажем, а також володар "чорного поясу", дозволив собі подібне по відношенню до учня.

Батько хлопчика приїхав в школу, щоб з'ясувати причини такого неадекватного поводження з дитиною, на що викладач грубо відповів йому, що потрібно виховувати не тільки сина, а й себе самого.

Саме ці слова стали причиною конфлікту, який потім переріс у бійку. Свердликова розповіла, що у обох чоловіків в хід пішли емоції, але першим завдав удар не батько школяра, а саме вчитель фізкультури.

"У обох чоловіків в хід пішли емоції і, якщо ви уважно подивитеся відео, перший удар кулаком наніс саме вчитель! Це видно на відео. Чоловік зреагував на цей удар. Всі в один голос кажуть, що вчитель не був налаштований на бійку! Але ж він її почав на території школи, і, побоявшись ризикувати своїми досягненнями, продовжив за територією школи! Чому людина, що володіє чорним поясом, вирішила продемонструвати свої сили на чоловікові, не спортсмені (!), батька дитини, якого він образив і яким заподіяв шкоду? Сталася бійка двох чоловіків —керівника IT компанії, не спортсмена, з професіоналом-спортсменом, володарем чорного поясу, в результаті якої є травми і у мого чоловіка, що також зафіксовано у лікарні швидкої допомоги!" – написала жінка

Вона зазначила, що є батьки і діти, які готові підтвердити її слова і розповісти, як усе сталося насправді.

Скріншот поста (facebook.com/sverdlikova.olga)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчитель фізкультури розповів про інцидент з батьком одного з своїх учнів.

А також ми писали про те, що мужчина, який побив вчителя фізкультури, сам прийшов у поліцію.