Дружба с Украиной: у Путина сделали странное заявление

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В России считают, что неважно, кто станет новым президентом Украины, он все равно испортит отношения с Москвой

Любой кандидат, который станет новым президентом Украины, испортит отношения с Москвой. Если же этого не случится, то он перестанет быть главой страны. Об этом рассказал российский журналист Николай Сванидзе на "Эхе Москвы".

По словам Сванидзе, ситуация в отношениях между Украиной и Россией такая, что сейчас любой кандидат в президенты Украины, даже самый "засланный агент", как Баширов и Петров, сразу же после того, как станет главой страны, испортит отношения с Москвой.

"Там ни один человек, что бы он сейчас вообще ни говорил, даже если он сейчас будет писать стихи про Владимира Владимировича Путина. Хвалебные оды. Но как только он станет президентом Украины, он перестанет писать оды немедленно", - заявил Сванидзе.

Журналист считает, что другого варианта событий просто нет.

"Иначе он перестанет быть президентом на следующий день. Это объективная реальность", - отметил Сванидзе.

При этом он назвал условия, при которых отношения между Украиной и Россией могут наладится.

По его словам, пока Крым аннексирован Россией и дет война на Донбассе, нормальных отношений между странами не будет. Кроме того, он считает, что любой президент Украины будет занимать антироссийскую позицию.

Напомним, что Россия назвала условия транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Глава ОБСЕ отреагировал на запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине.