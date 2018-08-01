"Две бухие мрази": в Мариуполе "украинские военные" катались пьяными на авто "ДНР" (фото)

Фото: diariodamidia.com.br

Мужчины сказали, что они служат пограничником и контрразведчиком

В Мариуполе двое мужчин ездили пьяными на автомобиле с номерами "ДНР". Неизвестные представились "украинскими военными". О ситуации рассказал участник АТО, старший лейтенант Нацгвардии Максим Жорин на своей странице в Facebook.

Фото: Пьяные "военные" (facebook.com/maxim.zhorin.14)

"Две бухие мрази, которые представлялись офицерам пограничником и контрразведчиком, ездили по городу на машине с номерами "ДНР". Когда их остановила полиция, они имели наглость агрессивно и нагло себя вести. Рядом также оказались "Азовцы", от вида которых один из негодяев потерял равновесие и упал на землю", - рассказал он и опубликовал соответствующие фото.

Фото: Авто с номерами "ДНР" (facebook.com/maxim.zhorin.14)

Максим Жорин добавил, что неизвестно, являются ли на самом деле указанные личности сотрудниками ВСУ.

Скриншот поста (facebook.com/maxim.zhorin.14)

Ранее в Киеве задержали пьяного вусмерть водителя.

"Киев. Подол. Улица кирилловская, 103. Задержан пьяный водитель автомобиля. Тест на алкотестере драгер показал 3.85 промилле. Субъективно, для его тощего телосложения это бутылка водки, выпитая недавно без закуски. Уровень сознания при этом недостаточен даже для ходьбы и простого нахождения на улице, не то что для вождения автомобиля", - сказано в сообщении.

На странице сообщества опубликовали видео с пьяным водителем. На кадрах видно, что мужчина за рулем находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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