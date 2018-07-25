"Третий раз за последний месяц": в Харькове снова поймали пьяной за рулем скандальную блогершу (видео)

STYLER LIFE 25.07.2018 - 20:23
Фото: vblawgroup.com Фото: vblawgroup.com

Девушка не в первый раз попадает в поле зрения патрульных

В Харькове скандальная блогерша Анна Кривуц, известная как danger.ann, снова попалась на вождении в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили на странице сообщества "Харьков LIVE" в Facebook, где опубликовано соответствующее видео.

Видео: Патрульные остановили пьяную блогершу (facebook.com/LiveKharkov)

"Снова блогер Анна Кривуц была поймана пьяная за рулем. Это уже третий раз за последний месяц. Абзац...", - сказано в сообщении.

На видео запечатлено, как патрульные полицейские остановили Анну. Блогерша общалась с представителями правоохранительных органов на повышенных тонах. Кроме того, она позволяла себе нецензурно выражаться.

&quot;Третий раз за последний месяц&quot;: в Харькове снова поймали пьяной за рулем скандальную блогершу (видео)

Скриншот поста (facebook.com/LiveKharkov)

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Теги:  блогер,  пьяные водители