"Третій раз за останній місяць": в Харкові знову зловили п'яною за кермом скандальну блогершу (відео)

STYLER LIFE 25.07.2018 - 20:23
Фото: vblawgroup.com Фото: vblawgroup.com

Дівчина не в перший раз потрапляє в поле зору патрульних

У Харкові скандальна блогерша Анна Кривуц, відома як danger.ann, знову попалася на водінні в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили на сторінці спільноти "Харків LIVE" в Facebook, де опубліковано відповідне відео.

Відео: Патрульні зупинили п'яну блогершу (facebook.com/LiveKharkov)

"Знову блогер Анна Кривуц була спіймана п'яна за кермом. Це вже третій раз за останній місяць. Абзац...", - сказано в повідомленні.

На відео зафіксовано, як патрульні поліцейські зупинили Анну. Блогерша спілкувалася з представниками правоохоронних органів на підвищених тонах. Крім того, вона дозволяла собі нецензурно виражатися.

&quot;Третій раз за останній місяць&quot;: в Харкові знову зловили п'яною за кермом скандальну блогершу (відео)

Скріншот поста (facebook.com/LiveKharkov)

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Теги:  блогер,  пьяные водители