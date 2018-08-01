"Дві бухі мерзоти": у Маріуполі "українські військові" каталися п'яними на авто "ДНР" (фото)

Фото: diariodamidia.com.br

Чоловіки сказали, що вони служать прикордонником і контррозвідником

Маріуполі двоє чоловіків їздили п'яними на автомобілі з номерами "ДНР". Невідомі представилися "українськими військовими". Про ситуацію розповів учасник АТО, старший лейтенант Нацгвардії Максим Жорін на своїй сторінці в Facebook.

Фото: П'яні "військові" (facebook.com/maxim.zhorin.14)

"Дві бухі мерзоти, які представлялися офіцерам прикордонником і контррозвідником, їздили по місту на машині з номерами "ДНР". Коли їх зупинила поліція, вони мали нахабство агресивно і нахабно поводитися. Поруч також опинилися "Азовці", від вигляду яких один з негідників втратив рівновагу і впав на землю", - розповів він і опублікував відповідні фото.

Фото: Авто з номерами "ДНР" (facebook.com/maxim.zhorin.14)

Максим Жорін додав, що невідомо, чи є насправді зазначені особи працівниками ЗСУ.

Скріншот поста (facebook.com/maxim.zhorin.14)

Раніше у Києві затримали п'яного смерть водія.

"Київ. Поділ. Вулиця кирилівська, 103. Затриманий п'яний водій автомобіля. Тест на алкотестері драгер показав 3.85 проміле. Суб'єктивно, для його худого статури це пляшка горілки, випита нещодавно без закуски. Рівень свідомості при цьому недостатній навіть для ходьби і простого перебування на вулиці, не те що для водіння автомобіля", - сказано в повідомленні.

На сторінці спільноти опублікували відео з п'яним водієм. На кадрах видно, що чоловік за кермом знаходиться в стані сильного алкогольного сп'яніння.

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