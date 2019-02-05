Две головы и одно тело: в Йемене родились редкие сиамские близнецы (фото)

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Чтобы спасти сиамских близнецов их необходимо вывезти из страны

В Йемене на свет появились редкие сиамские близнецы-дицефалы. У них одно туловище и две головы. Родители сиамских близнецов боятся, что выживет только один, поскольку врачи говорят, что им нужно лечение за границей. Об этом сообщает Daily Mail.

Близнецы Абдул-Халик и Абдул-Рахим родились в январе. Редкий феномен не оставляет большой надежды на выживание детей. Первые дни своей жизни они провели в инкубаторе в отделении интенсивной терапии в больнице Аль-Таура в Сане.

Врачи ожидают, что их здоровье ухудшится, если их не спасут и не вывезут из страны, в которой идет война.

Фото: EPA

По словам врачей, родители новорожденных живут в сельской местности на окраине столицы Йемена.

Двадцатилетний отец Акрам Али Ахмед заявил, что он не хочет, чтобы их разъединяли, и чтобы один из них умер ради другого.

Фото: EPA

Руководитель детского отделения больницы, отметил, что состояние близнецов пока достаточно стабильное. Тем не менее, по прогнозам, ситуация изменится, поскольку больница потребует финансирования и помощи для перемещения детей за пределы Йемена.

Медицинские возможности в стране очень плохие, особенно в свете продолжающейся войны, и врачи опасаются, что дети не смогут выжить.

Фото: EPA

Согласно американскому журналу медицинской генетики, распространенность сиамских близнецов ранее была оценена как одна из 50 000-100 000 рождений.

"Мы надеемся, что международные организации, занимающиеся вопросами здоровья детей и новорожденных, помогут спасти этого двуглавого ребенка", - отметили в больнице.

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