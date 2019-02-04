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Ранили ребенка в Киеве: стрелок рассказал свою версию инцидента (видео)

STYLERЖизнь    04.02.2019 - 21:55

Видео: YouTube / ТСН

32-летний киевлялин, который 1 февраля на Лесном массиве устроил стрельбу, в результате чего пострадал 4-летний мальчик, рассказал детали инцидента. У молодого человека возник конфликт с приятелем возле игровых автоматов, после чего он и воспользовался оружием, говорится в сюжете ТСН.

В настоящее время Деснянский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения - 2 месяца без права без права залога. В то же время защита стрелка намерена обжаловать решение. 

По словам задержанного Артура Дегтярова, знакомый принялся его оскорблять, и для самозащиты он достал пистолет, который нашел на улице несколько месяцев назад, и выстрелил под ноги. Резиновая пуля срикошетила и попала маленькому мальчику в глаз.

Ранили ребенка в Киеве: стрелок рассказал свою версию инцидента (видео)

Скриншот

ЧП произошло на улице Шолом-Алейхема около супермаркета АТБ.

Отметим, что врачи уже выписали ребенка из больницы, у него была диагостирована рваная рана нижнего века левого глаза.

"Я не стрелял вверх, я никого не оскорблял. Пистолет у меня даже свидетели не видели", - заявил Дегтяров. 

Ранили ребенка в Киеве: стрелок рассказал свою версию инцидента (видео)

Скриншот

Также подозреваемый настаивает, что был испуган, и выстрелил под ноги, а ребенка не видел, потому что тот находился за углом.

Артур Дегтяров официально нигде не работает.

Как сообщалось ранее, конфликт между мужчинами вспыхнул из-за денег, которые были проиграны на игровых автоматах. По словам местных жителей, драки возле этого зала происходят часто и люди неоднократно жаловались в полицию.

Также мы писали о том, что свидетели стрельбы на Лесном массиве рассказали все подробности инцидента.

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