Попали ребенку в глаз: все подробности жуткой стрельбы в Киеве

Видео: YouTube/ТСН

В пятницу, 1 февраля на Лесном массиве в Киеве произошла перестрелка, в результате которой пострадал маленький ребенок. Подробности происшествия рассказали в сюжете ТСН.

Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема возле супермаркета АТБ, в людном месте. Там рядом находится зал с игровыми автоматами. Как рассказали местные жители, конфликты возле этого зала происходят часто и люди неоднократно жаловались в полицию на драки.

Конфликт между взрослыми вспыхнул из-за денег, которые были проиграны на этих автоматах. Сначала мужчины просто ссорились, а потом один из них достал оружие. Во время выстрела на траекторию внезапно выбежал пятилетний мальчик. И пуля, которая должна была попасть в ногу, досталась ребенку.

Первой на помощь пришла провизор из аптеки, которая расположена неподалеку. Мама с ребенком как раз выходили из аптеки, когда все случилось. Провизор рассказала, что мальчик находился в шоковом состоянии.

У мальчика травмирован глаз. Ни медики, ни родители не комментируют его состояние здоровья, но известно, что врачи не исключают того, что мальчику придется сделать операцию и поэтому подготовили его к наркозу.

После происшествия полиция немедленно закрыла зал с игральными автоматами. Всех участников конфликта арестовали. В том числе и стрелка. Сейчас их допрашивают.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве во время конфликта взрослых ребенок получил пулю в голову.

А также писали о том, что свидетели стрельбы на Лесном массиве рассказали все подробности инцидента.