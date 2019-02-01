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Куртка была вся в крови: очевидица рассказала о стрельбе в ребенка в Киеве

STYLERПроисшествия    01.02.2019 - 16:57
Куртка была вся в крови: очевидица рассказала о стрельбе в ребенка в Киеве
Коллаж РБК-Украина

Ребенок стал случайной жертвой потаскови

Очевидица перестрелки на Лесном массиве в Киеве, которая произошла сегодня днем возле супермаркета АТБ на Шолом-Алейхема, 17 рассказала корреспонденту Styler, что именно произошло.

По словам местной жительницы, которая выходила из магазина, двое парней устроили драку, один из них достал пистолет, намереваясь выстрелить в ногу своему оппоненту. В этот момент мимо проходила женщина с ребенком - пуля попала ему прямо в глаз.

Куртка была вся в крови: очевидица рассказала о стрельбе в ребенка в Киеве

Фото с места происшествия: kiev.informator.ua

Женщина рассказывает, что услышала звук, похожий на взрыв петарды, потом страшный визг мамы (или бабушки, точно она сказать не может). Ребенок был весь окровавлен. Его забрала скорая.

"Куртка в крови, глаз висит, женщина истерически визжит", - рассказывает очевидица, которая была на месте происшествия в это момент.

Около 15:00 полиция задержала двоих подозреваемых, на вид им около двадцати лет. Их доставили в местное отделение полиции.

Куртка была вся в крови: очевидица рассказала о стрельбе в ребенка в Киеве

Задержание подозреваемых: kiev.informator.ua

Вторая женщина рассказала, что двое молодых парней били третьего - мужчину постарше, у того было окровавленное лицо.

Эксперты изъяли гильзу и пулю, предварительно, она резиновая. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, в Киеве ищут женщину, зверски избившую ребенка - он в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что скандал с избитым мачехой ребенком под Винницей получил продолжение.

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