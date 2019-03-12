У двоих не было прививок: во Львове четверо детей в реанимации из-за кори

Коллаж РБК-Украина

Двое детей находятся в очень тяжелом состоянии

Во Львовской областной инфекционной больнице сразу четверо детей оказались в реанимации из-за осложнения, которое дала корь. У всех четверых – коревой энцефалит (воспаление мозга), сообщает издание Zaxid.net.

Как рассказала главный эпидемиолог Львова Наталья Тимко, самому старшему ребенку – 10 лет, а самому младшему нет еще и трех лет. Старшую девочку госпитализировали из Яворовского района в конце февраля. Остальные попали в больницу в начале марта – 7 летний мальчик из Мостыського района, и двое львовян, 4-летняя девочка и 8-летний мальчик.

По словам Тимко, двое детей не были вакцинированы от кори совсем, а двое деток – имели только по одной прививке при том, что после 6 лет у детей их должно быть две.

На выходных дети находились в реанимационном отделении и их состояние было очень тяжелым. Двоих деток врачи готовы уже перевести в обычную палату и продолжить лечение, а вот за жизнь 10-летней девочки и 2-летнего мальчика врачи-реаниматологи продолжают борьбу.

Как рассказала Наталья Тимко, с начала 2019 года коревой энцефалит был диагностирован у 30 пациентов. Также были диагностированы и другие осложнения – пневмония, обструктивный бронхит, воспаление уха.

Медики напоминают, что лекарства от кори не существует и единственный способ защитить себя и детей – это вакцинация.

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