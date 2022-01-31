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Джамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фото

Новина українською →
Шри-Ланка, Понедельник 31 января 2022 11:17
Джамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фото Джамала улетела в отпуск одна (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Джамала впервые за много лет отправилась в отпуск в одиночку - для этого певица выбрала джунгли и океан на Шри-Ланке. Отметим, что перед этим звезда отдохнула вместе с мужем и сыновьями в Египте - однако прошедший год выдался настолько сложным и она так устала, что решила после этого устроить себе еще и каникулы соло.

На своей странице в Instagram артистка поделилась красочными фото и похвасталась стройной фигурой.

Так, Джамала позировала на фоне зеленых зарослей и океана вдалеке, а на первом плане в кадр попала статуя лошади. Певица надела спортивные черные шорты и укороченную желтую футболку, демонстрируя упругий пресс - после рождения второго сына звезда похудела на 12 килограммов.

"Не стримуй подих своїх мрій
Ти на хвилину очі закрий", - подписала кадры исполнительница.

Джамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фотоДжамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фотоДжамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фото

Также она решила похвастаться новым платьем с модным леопардовым принтом и устроила в нем целую фотосессию. Наряд длины миди на бретелях отлично подчеркнул подтянутые формы Джа, а массивные солнцезащитные очки и нитки бус на шее добавили образу шика и аутентичности.

Джамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фотоДжамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фотоДжамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фото

Артистка сделала красочные фото на территории отеля, возле бассейна и в своем номере. При этом на лице у нее нет ни грамма косметики.

"Ну вы поняли! Ни фильтров, ни мейков. Как только вижу солнце - это все not needed. Всего лишь новое платье. Отмечаю 31 января, что явно приближает нас к лету", - написала счастливая Джамала.

Джамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фотоДжамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фотоДжамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фотоДжамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фотоДжамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фотоДжамала наслаждается отдыхом в одиночку на берегу океана на Шри-Ланке (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ранее мы сообщали, что Джамала раскрыла секреты своего впечатляющего похудения - после рождения второго ребенка певица взялась за свою фигуру и за год сбросила 12 килограммов.

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