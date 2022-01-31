Джамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фото

Джамала вперше за багато років вирушила у відпустку поодинці - для цього співачка вибрала джунглі і океан на Шрі-Ланці. Відзначимо, що перед цим зірка відпочила разом з чоловіком і синами в Єгипті - однак минулий рік видався настільки складним і вона так втомилася, що вирішила після цього влаштувати собі ще й канікули соло.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася барвистими фото і похвалилася стрункою фігурою.

Так, Джамала позувала на тлі зелених заростей і океану вдалині, а на першому плані в кадр потрапила статуя коня. Співачка одягла спортивні чорні шорти і укорочену жовту футболку, демонструючи пружний прес - після народження другого сина зірка схудла на 12 кілограмів.

"Не стримуй подих своїх мрій

Ти на хвилину очі закрий", - підписала кадри виконавиця.

Також вона вирішила похвалитися новим платтям з модним леопардовим принтом і влаштувала в ньому цілу фотосесію. Наряд довжини міді на бретелях відмінно підкреслив підтягнуті форми Джа, а масивні сонцезахисні окуляри і нитки бус на шиї додали образу шику і автентичності.

Артистка зробила барвисті фото на території готелю, біля басейну і в своєму номері. При цьому на обличчі у неї немає ні грама косметики.

"Ну ви зрозуміли! Ні фільтрів, ні мейків. Як тільки бачу сонце - це все not needed. Всього лише нове плаття. Відзначаю 31 січня, що явно наближає нас до літа", - написала щаслива Джамала.

Джамала насолоджується відпочинком поодинці на березі океану на Шрі-Ланці (фото: instagram.com/jamalajaaa)