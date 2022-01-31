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Джамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фото

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Шрі-Ланка, Понеділок 31 січня 2022 11:17
Джамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фото Джамала полетіла у відпустку одна (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Джамала вперше за багато років вирушила у відпустку поодинці - для цього співачка вибрала джунглі і океан на Шрі-Ланці. Відзначимо, що перед цим зірка відпочила разом з чоловіком і синами в Єгипті - однак минулий рік видався настільки складним і вона так втомилася, що вирішила після цього влаштувати собі ще й канікули соло.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася барвистими фото і похвалилася стрункою фігурою.

Так, Джамала позувала на тлі зелених заростей і океану вдалині, а на першому плані в кадр потрапила статуя коня. Співачка одягла спортивні чорні шорти і укорочену жовту футболку, демонструючи пружний прес - після народження другого сина зірка схудла на 12 кілограмів.

"Не стримуй подих своїх мрій
Ти на хвилину очі закрий", - підписала кадри виконавиця.

Джамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фотоДжамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фотоДжамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фото

Також вона вирішила похвалитися новим платтям з модним леопардовим принтом і влаштувала в ньому цілу фотосесію. Наряд довжини міді на бретелях відмінно підкреслив підтягнуті форми Джа, а масивні сонцезахисні окуляри і нитки бус на шиї додали образу шику і автентичності.

Джамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фотоДжамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фотоДжамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фото

Артистка зробила барвисті фото на території готелю, біля басейну і в своєму номері. При цьому на обличчі у неї немає ні грама косметики.

"Ну ви зрозуміли! Ні фільтрів, ні мейків. Як тільки бачу сонце - це все not needed. Всього лише нове плаття. Відзначаю 31 січня, що явно наближає нас до літа", - написала щаслива Джамала.

Джамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фотоДжамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фотоДжамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фотоДжамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фотоДжамала відпочиває на Шрі-Ланці без чоловіка і дітей: барвисті фотоДжамала насолоджується відпочинком поодинці на березі океану на Шрі-Ланці (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Раніше ми повідомляли, що Джамала розкрила секрети свого вражаючого схуднення - після народження другої дитини співачка взялася за свою фігуру і за рік скинула 12 кілограмів.

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