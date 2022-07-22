Как экономить деньги из любой зарплаты: 10 каналов прибыли для каждого

Выплатите свой процентный долг

Если вы пытаетесь сэкономить деньги, но все еще несете большое долговое бремя, начните с долга.

Посчитайте, сколько вы тратите на обслуживание своего долга ежемесячно, и вы быстро поймете, что это - дыра в вашем бюджете. Когда вы освободитесь от уплаты процентов по своему долгу, эти деньги можно легко положить на сбережения.

Установите цели сбережений

Один из лучших способов сэкономить деньги - это визуализировать то, что вы экономите. Если вам нужна мотивация, установите цели сохранения, составьте график, чтобы облегчить сохранение.

Дом, авто, путешествие, обучение ребенка - ваша цель может быть любой. В конце концов, вы можете ее изменить, но неизменным будет то, что вы будете откладывать на нее каждый месяц.

Заведите копилку

Настройте автоматическое списание средств с текущего счета на сберегательный счет ежедневно. Будь то 50 гривен ежедневно, или 500 - еженедельно, округление остальных от покупок и тому подобное. И что бы ни случилось - не снимайте средства раньше, чем достигнете цели.

Бросьте курить

Это сейчас настоящий провал в бюджете. Представьте, что пачка сигарет - от 70 грн. Это около 2 тысяч в месяц, 24 тысячи в год. Уже не говоря о вредности для вашего здоровья.

Фото: курение вредит кошельку и здоровью (freepik)

Измените отношение к отпуску

Реорганизуйте ваш отдых. Привычка вкалывать круглый год, чтобы 10 суток полежать на пляже во многом устарела (конечно, в условиях войны все изменилось, поэтому совет - для мирного времени).

Проводите продуктивно выходные, даже вечера после работы. Прогулка по парку дважды в неделю, выезд на рыбалку с детьми, кемпинг с палатками - дважды в неделю. Вы будете экономить и одновременно иметь активный регулярный отдых, чтобы набираться сил на новую рабочую неделю.

Экономьте коммуналку

Тратьте меньше воды - принимайте душ вместо ванной, купите посудомойку; выключайте свет, когда не пользуетесь, замените лампочки, тратьте меньше газа на отопление зимой - наденьте в конце концов свитера (это еще и для здоровья лучше).

Фото: экономьте на коммунальных услугах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пусть экономит ваш дом

Установите счетчики на отопление, бойлер, утеплите фасад, поставьте солнечные батареи. Здесь все индивидуально - учитывая, в квартире или в частном доме вы живете. В любом случае вы сможете экономить в перспективе, пусть сейчас и придется потратиться.

Берите на работу обед

Какую бы экономию не предлагали бизнес-ланчи, бутерброд или каша с отбивной, термос с чаем - это всегда дешевле перекуса и кофе в ближайшей от работы кофейне.

Фото: Обед с собой сэкономит деньги (freepik)

Создайте процентный счет

Начните откладывать средства с процентными начислениями ежемесячно, ежегодно откладывайте ваш кэшбэк. Так вы будете и накапливать и получать пассивную прибыль от процентов.

Пересчитайте свои мелкие расходы

Прекратите покупать по несколько раз в день кофе в кофейнях, или же всякую мелочь - чипсы, жвачки, напитки. Каждая из этих мелочей стоит немного, но в сумме - набегает ежемесячно крупная сумма.