Экстремальные условия: солнечный Алжир засыпало снегом

Коллаж РБК-Украина

Настоящая зима посещает этот регион раз в 40 лет

На севере Алжира 4 февраля прошли сильные снегопады и существенно понизилась температура воздуха, что совершенно не свойственно этой местности. Видео снежных метелей опубликовали на странице Severe Weather Europe в социальной сети Facebook.

Самый сложные погодные условия отмечаются в регионе Кабилия, который находится на севере Алжира. Там снег выпала даже в поселениях, которые находятся на высоте 1,2 км над уровнем моря.

Метеорологи Алжира продолжают наблюдать за погодными условиями в регионе и отмечают, что в результате сложных погодных условий жители Кабилии оказались отрезаны от цивилизации. В частности, к ним не могут доставить продукты, а жители не могут добраться до других поселений.

В 2019 году Алжир побил 20-летние рекорды по погодным условиям. Последний раз настоящая зима в регионе наблюдалась в 1999 году. Температура в январе понизилась до -6 градусов и это было первое серьезное похолодание за 30 лет.

В конце января от сильных снегопадов пострадало 10 регионов Алжира. Были заблокированы 33 дороги и пять человек погибли. Авиаперелеты были отменены.

После обильных снегопадов наступила внезапная оттепель и жителей Алжира постигла новая напасть – подтопление районов.

Более 80% территории Алжира – это пустыня Сахара. Климат субтропический средиземноморский на севере и тропический пустынный в Сахаре. Зима в Алжире обычно теплая, до +12 градусов в январе. В горах бывает немного прохладнее. А вот сугробы высотой в 30 сантиметров в Алжире выпадают крайне редко – в среднем один раз в 30-40 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Австралия пострадала от сильнейшего наводнения.

А также рассказывали о том, что на курортный город на юге Турции обрушился мощнейший шторм, который привел к гибели людей.