Крокодилы на улице: Австралия пострадала от сильнейшего наводнения (фото)

Коллаж: РБК-Украина

Местные власти просят людей не выходить из домов и дожидаться спасателей

В австралийском городе Таунсвилл, штат Квинсленд, зарегистрировано множество случаев появления крокодилов на улицах. Это произошло из-за продолжающегося сильнейшего наводнения. Об этом сообщает местное издание "9news".

Правоохранительные органы призывают жителей города не покидать свои дома до прибытия военных, потому что, на улицах города появились гребнистые крокодилы, которые нападают на людей.

Местные жители делятся своими фотографиями в соцсетях.

Multiple crocodile sightings have been reported in Townsville as floodwaters continue to rise across the city. #9News https://t.co/uPdypQ1UfC — Nine News Queensland (@9NewsQueensland) 3 февраля 2019 г.

Власти штата считают, что в случае продолжения проливных дождей, 20 тысяч домовладений окажутся под водой.

В данное время в Таунсвилле закрыты государственные учреждения и есть проблемы с электроэнергией.

По данным метеорологов, проливные дожди будут идти до середины недели. При этом в некоторых районах за это время выпадет годовая норма осадков.

Для борьбы с наводнением военнослужащие сооружают плотины из десятков тысяч мешков с песком.

Напомним, что в Саудовской Аравии в результате наводнения погибли 12 человек.

Ранее сообщалось, что на Гавану (Куба) обрушился мощный торнадо, в результате которого пострадали 172 человека. При этом три человека погибли.

Мы также писали о том, что на курортный город Анталья, что расположен на юге Турции, обрушился сильный шторм, который стал причиной гибели 2 человек, в том числе 13-летней девочки.