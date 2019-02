Крокодилы на улице: Австралия пострадала от сильнейшего наводнения (фото)

Местные власти просят людей не выходить из домов и дожидаться спасателей

В австралийском городе Таунсвилл, штат Квинсленд, зарегистрировано множество случаев появления крокодилов на улицах. Это произошло из-за продолжающегося сильнейшего наводнения. Об этом сообщает местное издание "9news".

Правоохранительные органы призывают жителей города не покидать свои дома до прибытия военных, потому что, на улицах города появились гребнистые крокодилы, которые нападают на людей.

Местные жители делятся своими фотографиями в соцсетях.

Multiple crocodile sightings have been reported in Townsville as floodwaters continue to rise across the city. #9News https://t.co/uPdypQ1UfC