Унес 20-летнюю девушку: видео смертельного торнадо на популярном курорте

Видео: (YouTube/Катаклизмы и катастрофы природы)

На курортный город Анталья, что расположен на юге Турции, обрушился мощный шторм, который сопровождался сильными дождями, ветром и атмосферным вихрем. Помимо поврежденных зданий, торнадо унесло жизни не одного человека. Об этом сообщает Daily Sabah в социальной сети Twitter.

В результате буйства стихии были повреждены здания в районах Кумлуджа, Кемер и Финике. Также был нанесен урон транспортным средствам, сельскохозяйственным угодьям и теплицам.

Видео: (YouTube/Disaster Compilations)

Торнадо, который нагрянул в туристическую столицу Турции, стал причиной гибели 2 человек, в том числе 13-летней девочки. Также по предоставленным данным, один человек пропал без вести и не менее 11 пострадавших получили ранения.

Видео: (YouTube/Global News)

Кроме того, на данный момент ведутся поиски 20-летней девушки, которая находилась с матерью в автомобиле, до тех пор, пока не обрушился шторм. Пострадавшую унесло в реку. Ее мать выжила.

Напомним, что из-за торнадо в американском Иллинойсе, которое произошло в декабре 2018, пострадали не менее 21 человек.

Ранее сообщалось, что в США от трех торнадо погибли по меньшей мере четыре человека, инфраструктура пострадала от сильного ветра и наводнений.