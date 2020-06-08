Экстренно госпитализирован легендарный советский актер: подозревают инсульт

В Москве экстренно госпитализировали легендарного советского артиста и режиссера Армена Джигарханяна. Известно, что ему стало плохо вечером в воскресенье, 7 июня, и по предварительным данным, у актера произошел инсульт.

У 84-летнего Армена Джигарханяна проблемы со здоровьем наблюдаются уже в течении последнего года. Как сообщают российские СМИ, Армен Борисович перенес уже два инсульта, страдает от тяжелой формы диабета и в конце 2019 года его госпитализировали из-за тяжелой затяжной пневмонии.

Как сообщил друг артиста Артур Согомонян, состояние Армена Джигарханяна стабильное и причиной стал не инсульт, а профилактическое обследование, так как у актера в последнее время действительно много проблем со здоровьем.

"Ему проводят поддерживающую терапию, проверяют сердце, легкие, почки…Все у него в порядке. Скорее всего, до конца недели он будет находиться на лечении. Потом его выпишут", - рассказал Согомонян и добавил, что легенда советского кино в последние месяцы соблюдал все меры предосторожности и не выходил из дома в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

"Никуда не выходил. Строго соблюдал карантин. Он живет у себя в квартире на Арбате. Рядом – его сиделка-медсестра", - добавил друг артиста.

Напомним, Армен Джигарханян – известный советский и российский актер, театральный режиссер и педагог. Родился в Ереване в семье Тифлисских армян. На его счету более 250 фильмов и телефильмов. Самые известные: "Следствие ведут знатоки", "Здравствуйте, я в ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Тегеран-43", "Али-Баба и 40 разбойников", "Шырли-Мырли".

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