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Электропростынь на зиму: как правильно выбрать этот полезный гаджет

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Понедельник 05 сентября 2022 21:39
Электропростынь на зиму: как правильно выбрать этот полезный гаджет Фото: Как правильно выбрать электропростынь на зиму (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Украине стоит пережить непростую зиму и жителей нашей страны призывают запасаться необходимыми вещами уже в начале осени. Так как температура воздуха в помещениях будет ниже, украинцам рекомендуют подготовить теплые вещи, пледы и электропростыни.

Что это такое, какая от нее польза и как правильно ее выбрать - читайте в материале ниже.

Электропростынь поможет согреться в холодные вечера или спасет во время перебоя с отоплением. Такой простыней можно согреть холодную постель, постелить на диван или положить на кресло на балконе.

Как правильно выбрать электропростынь

При выборе электропростыни, нужно учитывать разные параметры. Если вам нужно будет обогреть одно спальное место - то вам подойдет простынь небольшого размера. Если вы спите вдвоем - то стоит выбирать двуспальные размеры (185 на 150 см или 200 на 170 см).

Учитывайте, что на краях такая простынь имеет несколько сантиметров обычного полотна и в целях безопасности там нагревательной системы нет. Поэтому ширина вашей электропростыни может быть больше, чем ваше спальное место.

Для экономии можно приобрести полуторную простынь и стелить ее поперек кровати. Например, 150 на 80 см или 130 на 70 см.

Электропростынь на зиму: как правильно выбрать этот полезный гаджет

Фото: Как правильно выбрать электропростынь

Обращайте внимание на материал изделия. Самыми лучшими считаются электропростыни из хлопчатобумажных тканей. Если вы планируете стелить электропростынь под обычную, то можно выбирать и синтетический материал - она будет дешевле.

Самые приятные на ощупь простыни из флиса или поликотона - они по качеству ничем не уступают хлопковым, долго служат, хорошо выглядят.

Обратите внимание на то, можно ли стирать такую электропростынь в стиральной машине - у некоторых есть такая функция.

Следующим пунктом является наличие или отсутствие регулировки температуры. Недорогие простыни просто включаются в сеть и работают в одном режиме, более дорогие - имеют регулировку температуры.

Самые оптимальные варианты - простыни с 2 режимами регулировки температуры. Один - для нагрева кровати, второй - для поддержания температуры.

У самых последних моделей электропростыней есть много ступеней регулировки - быстрый разогрев, дополнительные температурные режимы.

Кому не стоит использовать электропростынь

Увы, такая полезная вещь имеет и свои противопоказания. Их не рекомендуется использовать людям, у которых есть новообразования. У женщин - разного рода миомы, у мужчин - аденома простаты.

Также не рекомендуется использовать электропростынь людям с варикозным расширением вен.

Медики рекомендуют при расположении простыни на кровати стелить ее так, чтобы она не нагревала голову и область сердца. Желательно ее расположить на уровне поясницы и спины, чтобы она обогревала нижнюю часть тела.

Как покупать электропростынь

Сейчас электропростыни начали пользоваться спросом, поэтому ассортимент есть во многих интернет-магазинах. Лучше всего покупать такие изделия непосредственно у производителя или официального представителя.

При выборе нужно учитывать размеры, функциональность, материал, температурные режимы, возможность стирки и другие факторы.

Кроме электропростыни сейчас есть в продажи небольшие коврики с подогревом, одеяла, накидки на кресло и даже специальные мешочки для ног.

Кроме того, не стоит покупать на малоизвестных или подозрительных сайтах, с рук или б/у варианты.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что энергетик дал советы, как не замерзнуть зимой жителям многоквартирных домов.

А еще писали о том, как правильно выбрать обогреватель, чтобы зимой хватило на всю квартиру.

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