Електропростирадло на зиму: як правильно вибрати цей корисний гаджет

Україні варто пережити непросту зиму і жителів нашої країни закликають запасатися необхідними речами вже на початку осені. Оскільки температура повітря в приміщеннях буде нижче, українцям рекомендують підготувати теплі речі, пледи та електропростирадла.

Що це таке, яка від неї користь і як правильно його вибрати - читайте в матеріалі нижче.

Електропростирадло допоможе зігрітися в холодні вечори або врятує під час перебою з опаленням. Таким простирадлом можна зігріти холодне ліжко, постелити на диван або покласти на крісло на балконі.

Як правильно вибрати електропростирадло

При виборі електропростирадла, потрібно враховувати різні параметри. Якщо вам потрібно буде обігріти одне спальне місце - то вам підійде простирадло невеликого розміру. Якщо ви спите удвох - то варто вибирати двоспальні розміри (185 на 150 см або 200 на 170 см).

Враховуйте, що на краях таке простирадло має кілька сантиметрів звичайного полотна і в цілях безпеки там нагрівальної системи немає. Тому ширина вашого електропростирадла може бути більше, ніж ваше спальне місце.

Для економії можна придбати полуторне простирадло і стелити його поперек ліжка. Наприклад, 150 на 80 см або 130 на 70 см.

Фото: Як правильно вибрати електропростирадло

Звертайте увагу на матеріал виробу. Найкращими вважаються електропростирадла з бавовняних тканин. Якщо ви плануєте стелити електропростирадло під звичайне, то можна вибирати й синтетичний матеріал - він буде дешевше.

Найприємніші на дотик простирадла з флісу або полікотону - вони за якістю нічим не поступаються бавовняним, довго служать, добре виглядають.

Зверніть увагу на те, чи можна прати таку електропростирадло в пральній машині - у деяких є така функція.

Наступним пунктом є наявність або відсутність регулювання температури. Недорогі простирадла просто включаються в мережу і працюють в одному режимі, більш дорогі - мають регулювання температури.

Найоптимальніші варіанти - простирадла з 2 режимами регулювання температури. Один - для нагріву ліжка, другий - для підтримки температури.

У самих останніх моделей електропростирадл є багато ступенів регулювання - швидкий розігрів, додаткові температурні режими.

Кому не варто використовувати електропростирадло

На жаль, така корисна річ має і свої протипоказання. Їх не рекомендується використовувати людям, у яких є новоутворення. У жінок - різного роду міоми, у чоловіків - аденома простати.

Також не рекомендується використовувати електропростирадло людям з варикозним розширенням вен.

Медики рекомендують при розташуванні простирадла на ліжку стелити його так, щоб воно не нагрівало голову та область серця. Бажано його розташувати на рівні попереку і спини, щоб воно обігрівало нижню частину тіла.

Як купувати електропростирадло

Зараз електропростирадла мають попит, тому асортимент є в багатьох інтернет-магазинах. Найкраще купувати такі вироби безпосередньо у виробника або офіційного представника.

При виборі потрібно враховувати розміри, функціональність, матеріал, температурні режими, можливість прання та інші фактори.

Крім електропростирадла зараз є в продажу невеликі килимки з підігрівом, ковдри, накидки на крісло і навіть спеціальні мішечки для ніг.

Крім того, не варто купувати на маловідомих або підозрілих сайтах, з рук або б/у варіанти.