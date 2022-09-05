Электропростынь на зиму: как правильно выбрать этот полезный гаджет

Украине стоит пережить непростую зиму и жителей нашей страны призывают запасаться необходимыми вещами уже в начале осени. Так как температура воздуха в помещениях будет ниже, украинцам рекомендуют подготовить теплые вещи, пледы и электропростыни.
Что это такое, какая от нее польза и как правильно ее выбрать - читайте в материале ниже.
Электропростынь поможет согреться в холодные вечера или спасет во время перебоя с отоплением. Такой простыней можно согреть холодную постель, постелить на диван или положить на кресло на балконе.
При выборе электропростыни, нужно учитывать разные параметры. Если вам нужно будет обогреть одно спальное место - то вам подойдет простынь небольшого размера. Если вы спите вдвоем - то стоит выбирать двуспальные размеры (185 на 150 см или 200 на 170 см).
Учитывайте, что на краях такая простынь имеет несколько сантиметров обычного полотна и в целях безопасности там нагревательной системы нет. Поэтому ширина вашей электропростыни может быть больше, чем ваше спальное место.
Для экономии можно приобрести полуторную простынь и стелить ее поперек кровати. Например, 150 на 80 см или 130 на 70 см.
Фото: Как правильно выбрать электропростынь
Обращайте внимание на материал изделия. Самыми лучшими считаются электропростыни из хлопчатобумажных тканей. Если вы планируете стелить электропростынь под обычную, то можно выбирать и синтетический материал - она будет дешевле.
Самые приятные на ощупь простыни из флиса или поликотона - они по качеству ничем не уступают хлопковым, долго служат, хорошо выглядят.
Обратите внимание на то, можно ли стирать такую электропростынь в стиральной машине - у некоторых есть такая функция.
Следующим пунктом является наличие или отсутствие регулировки температуры. Недорогие простыни просто включаются в сеть и работают в одном режиме, более дорогие - имеют регулировку температуры.
Самые оптимальные варианты - простыни с 2 режимами регулировки температуры. Один - для нагрева кровати, второй - для поддержания температуры.
У самых последних моделей электропростыней есть много ступеней регулировки - быстрый разогрев, дополнительные температурные режимы.
Увы, такая полезная вещь имеет и свои противопоказания. Их не рекомендуется использовать людям, у которых есть новообразования. У женщин - разного рода миомы, у мужчин - аденома простаты.
Также не рекомендуется использовать электропростынь людям с варикозным расширением вен.
Медики рекомендуют при расположении простыни на кровати стелить ее так, чтобы она не нагревала голову и область сердца. Желательно ее расположить на уровне поясницы и спины, чтобы она обогревала нижнюю часть тела.
Сейчас электропростыни начали пользоваться спросом, поэтому ассортимент есть во многих интернет-магазинах. Лучше всего покупать такие изделия непосредственно у производителя или официального представителя.
При выборе нужно учитывать размеры, функциональность, материал, температурные режимы, возможность стирки и другие факторы.
Кроме электропростыни сейчас есть в продажи небольшие коврики с подогревом, одеяла, накидки на кресло и даже специальные мешочки для ног.
Кроме того, не стоит покупать на малоизвестных или подозрительных сайтах, с рук или б/у варианты.
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