Електропростирадло на зиму: як правильно вибрати цей корисний гаджет

Україні варто пережити непросту зиму і жителів нашої країни закликають запасатися необхідними речами вже на початку осені. Оскільки температура повітря в приміщеннях буде нижче, українцям рекомендують підготувати теплі речі, пледи та електропростирадла.
Що це таке, яка від неї користь і як правильно його вибрати - читайте в матеріалі нижче.
Електропростирадло допоможе зігрітися в холодні вечори або врятує під час перебою з опаленням. Таким простирадлом можна зігріти холодне ліжко, постелити на диван або покласти на крісло на балконі.
При виборі електропростирадла, потрібно враховувати різні параметри. Якщо вам потрібно буде обігріти одне спальне місце - то вам підійде простирадло невеликого розміру. Якщо ви спите удвох - то варто вибирати двоспальні розміри (185 на 150 см або 200 на 170 см).
Враховуйте, що на краях таке простирадло має кілька сантиметрів звичайного полотна і в цілях безпеки там нагрівальної системи немає. Тому ширина вашого електропростирадла може бути більше, ніж ваше спальне місце.
Для економії можна придбати полуторне простирадло і стелити його поперек ліжка. Наприклад, 150 на 80 см або 130 на 70 см.
Фото: Як правильно вибрати електропростирадло
Звертайте увагу на матеріал виробу. Найкращими вважаються електропростирадла з бавовняних тканин. Якщо ви плануєте стелити електропростирадло під звичайне, то можна вибирати й синтетичний матеріал - він буде дешевше.
Найприємніші на дотик простирадла з флісу або полікотону - вони за якістю нічим не поступаються бавовняним, довго служать, добре виглядають.
Зверніть увагу на те, чи можна прати таку електропростирадло в пральній машині - у деяких є така функція.
Наступним пунктом є наявність або відсутність регулювання температури. Недорогі простирадла просто включаються в мережу і працюють в одному режимі, більш дорогі - мають регулювання температури.
Найоптимальніші варіанти - простирадла з 2 режимами регулювання температури. Один - для нагріву ліжка, другий - для підтримки температури.
У самих останніх моделей електропростирадл є багато ступенів регулювання - швидкий розігрів, додаткові температурні режими.
На жаль, така корисна річ має і свої протипоказання. Їх не рекомендується використовувати людям, у яких є новоутворення. У жінок - різного роду міоми, у чоловіків - аденома простати.
Також не рекомендується використовувати електропростирадло людям з варикозним розширенням вен.
Медики рекомендують при розташуванні простирадла на ліжку стелити його так, щоб воно не нагрівало голову та область серця. Бажано його розташувати на рівні попереку і спини, щоб воно обігрівало нижню частину тіла.
Зараз електропростирадла мають попит, тому асортимент є в багатьох інтернет-магазинах. Найкраще купувати такі вироби безпосередньо у виробника або офіційного представника.
При виборі потрібно враховувати розміри, функціональність, матеріал, температурні режими, можливість прання та інші фактори.
Крім електропростирадла зараз є в продажу невеликі килимки з підігрівом, ковдри, накидки на крісло і навіть спеціальні мішечки для ніг.
Крім того, не варто купувати на маловідомих або підозрілих сайтах, з рук або б/у варіанти.
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