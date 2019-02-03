Епифания интронизировали: что это значит

Интронизация - это торжественное богослужение

Сегодня, 3 февраля, в Киеве в Соборе Святой Софии прошла официальная церемония интронизации главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Интронизация представляет собой торжественное богослужение, которое возводит на престол нового предстоятеля церкви и наделяет его соответствующими полномочиями. При этом новоизбранного главу церкви одевают в одежду предстоятеля.

Стоит отметить, что церемонию проводит глава церкви. При этом восхождение на трон проводят два старших митрополита. Они могут выбираться либо по возрасту, либо по должности.

Во время воздвижения на трон, митрополиты произносят греческое слово "аксиос", что переводится как "достоин". При этом, все, кто находится на литургии, его повторяют. Это происходит три раза.

Напомним, что Объединительный собор прошел 15 декабря 2018 года, по окончанию которого была создана новая Украинская поместная церковь, а также избран ее глава.

Ранее сообщалось, что 31 января вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в том числе и переход в Православную церковь Украины.

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