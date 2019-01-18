Получив томос, Украина окончательно порвала кремлевские оковы - представители интеллигенции

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обращение подписали Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий, Петр Перебыйнис, Юрий Дорошенко и другие

Получение томоса об автокефалии украинской церкви положило конец трехсотлетней господству Москвы над душами украинцев, убеждены представители украинской интеллигенции. Об этом говорится в открытом обращении, которое подписали известные писатели, ученые, художники и общественные деятели.

"Мы наконец окончательно порвали кремлевские кандалы, вышли на дорогу настоящей свободы. Это событие стало праздником победы правды над лживым, российским смертоносным мраком. Наша государственность получила целостное завершение - в независимом Украинском государстве возникла независимая Православная церковь Украины. Историческая справедливость восторжествовала", - говорится в обращении, которое есть в распоряжении "Укрінформу".

В документе также отмечается, что путинские имперские силы, несмотря на бешеную активность, нефтегазовый ресурс, не смогли помешать получению томоса.

"Московская церковная пятая колонна в нашей стране потеряла легитимность и права. Теперь никто не будет делить украинцев на канонических и неканонических, благодатных и не благодатных, заставлять молиться чужому для нас Московскому патриарху, который является верным слугой международного преступника и агрессора - Владимира Путина", - отмечается в обращении.

По мнению представителей интеллигенции, роль президента Украины Петра Порошенко в процессе получения признанной автокефальной церкви была ключевой, ее трудно переоценить.

"Почти все предшественники Петра Порошенко на президентском посту так или иначе, подходили к вопросу поместной церкви, но только ему благодаря его энергичности, настойчивости и мудрости удалось это выполнить", - убеждены подписанты.

"Если святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на церковном уровне заложил прочный фундамент украинской автокефалии, то президент Украины Петр Порошенко как глава государства добился ее признания Вселенским престолом – Церковью-матерью. Это личное достижение Петра Алексеевича, вклад в духовное становление нашей нации. Это большая победа Порошенко. Весь цивилизованный мир отметил наш невероятный успех и поздравил с признанием автокефалии", - отмечается в отрытом обращении представителей украинской творческой интеллигенции и общественности.

Документ, в частности, подписали Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Надежда Лукьяненко, Владимир Сергийчук, Павел Мовчан, Любовь Голота, Михаил Слабошпицкий, Юрий Буряк, Михаил Васькин, Василий Перевальский, Петр Перебыйнис, Сергей Белоконь, Дмитрий Степовик и Юрий Дорошенко.

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