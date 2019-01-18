"Говорять всі українці": Собчак висловилася про Порошенка (відео)

Колаж РБК-Україна

Ксенія Собчак записала відео про томос в столиці України

Телеведуча і громадський діяч Ксенія Собчак, яка прибула в Київ і тут же зганьбилася через неправильне написання назви столиці, чим викликала обурення користувачів соцмереж, висловилася про томос і Петра Порошенка. Відео, на якому вона це говорить, було опубліковане в Telegram-каналі Ксенії.

Ксенія Собчак (фото: flickr.com/csis_er)

Голос Собчак звучить за кадром, а свій телефон, на який знято відео, вона сфокусувала на Софійський собор.

У ролику вона говорить про нинішнього главу держави, майбутні вибори президента України, які відбудуться 31 березня, а також розмірковує про створення ПЦУ.

"До речі. Про що говорять всі українці, з якими я тут зустрічалася, що те, що Порошенко відокремив церкву, зробив її незалежною тут, в Україні, це йому перед виборами дає величезну перевагу. Війна (швидше за все, Собчак мала на увазі українську мову - ред.), контрактна армія і релігія, церква - основні сили перед цими виборами", - говорить вона.

о. армія віра мова від собчак подкатіла pic.twitter.com/fiBbCygPyX — афанасій свиридович (@ibuiplachu) January 18, 2019

Відео: twitter.com

Нагадаємо, нещодавно екс-кандидата в президенти РФ помітили в київському барі, де вона виконала пісню української групи "Океан Ельзи".

Раніше Собчак розкрила причину приїзду в Україну.