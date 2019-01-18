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"Говорят все украинцы": Собчак высказалась о Порошенко (видео)

STYLERПерсона    18.01.2019 - 13:29
"Говорят все украинцы": Собчак высказалась о Порошенко (видео)
Коллаж РБК-Украина

Ксения Собчак записала видео о томосе в столице Украины

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак, которая прибыла в Киев и тут же опозорилась из-за неправильного написания названия столицы, чем вызвала негодование пользователей соцсетей, высказалась о томосе и Петре Порошенко. Видео, на котором она это говорит, опубликовано в Telegram-канале Ксении.

&quot;Говорят все украинцы&quot;: Собчак высказалась о Порошенко (видео)

Ксения Собчак (фото: flickr.com/csis_er)

Голос Собчак звучит за кадром, а свой телефон, на который снято видео, она сфокусировала на Софийский собор.  

В ролике она говорит о нынешнем главе государства, предстоящих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, а также рассуждает о создании ПЦУ.

"Кстати. О чем говорят все украинцы, с которыми я здесь встречалась, что то, что Порошенко отделил церковь, сделал ее независимой здесь, в Украине, это ему перед выборами дает огромное преимущество. Война (скорее всего, Собчак имела ввиду украинский язык - ред.), контрактная армия и религия, церковь - основные силы перед этими выборами", - говорит она.

Видео: twitter.com

Напомним, недавно экс-кандидата в президенты РФ заметили в киевском баре, где она исполнила песню украинской группы "Океан Ельзи".

Ранее Собчак раскрыла причину приезда в Украину.

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