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Отримавши томос, Україна остаточно порвала кремлівські кайдани - представники інтелігенції

STYLERЖиття    18.01.2019 - 17:19
Отримавши томос, Україна остаточно порвала кремлівські кайдани - представники інтелігенції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Звернення підписали Дмитро Павличко, Михайло Слабошпицький, Петро Перебийніс, Юрій Дорошенко та інші

Отримання томосу про автокефалію української церкви поклало кінець трьохсотрічному пануванню Москви над душами українців, переконані представники української інтелігенції. Про це йдеться у відкритому зверненні, яке підписали відомі письменники, науковці, митці та громадські діячі.

"Ми нарешті остаточно порвали кремлівські кайдани, вийшли на дорогу справжньої свободи. Ця подія стала святом перемоги правди над брехливим російським смертоносним мороком. Наша державність отримала цілісне завершення - у незалежній Українській державі виникла незалежна Православна церква України. Історична справедливість восторжествувала", - йдеться у зверненні, яке є в розпорядженні "Укрінформу".

У документі також наголошується, що путінські імперські сили, попри шалену активність, нафтогазовий ресурс, не змогли завадити отриманню томосу.

"Московська церковна п’ята колона у нашій країні втратила легітимність і права. Тепер ніхто не ділитиме українців на канонічних і неканонічних, благодатних і не благодатних, не змушуватиме молитися за чужого для нас московського патріарха, який є вірним слугою міжнародного злочинця та агресора - Владіміра Путіна", - зазначається у зверненні.

На думку представників інтелігенції, роль президента України Петра Порошенка у процесі здобуття визнаної автокефальної церкви була ключовою, її важко переоцінити.

"Майже всі попередники Петра Порошенка на президентській посаді так чи інакше підходили до питання помісної церкви, але тільки йому завдяки його енергійності, наполегливості та мудрості вдалося це виконати", - переконані підписанти.

"Якщо Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на церковному рівні заклав міцний фундамент української автокефалії, то Президент України Петро Порошенко, як глава держави, досяг її визнання Вселенським престолом - Церквою-матір’ю. Це особистий здобуток Петра Олексійовича, внесок у духовне становлення нашої нації. Це велика перемога Порошенка. Весь цивілізований світ відзначив наш неймовірний успіх і привітав із визнанням автокефалії", - наголошується у відритому зверненні представників творчої української інтелігенції та громадськості.

Документ, зокрема, підписали Дмитро Павличко, Юрій Щербак, Богдан Горинь, Микола Жулинський, Надія Лук'яненко, Володимир Сергійчук, Павло Мовчан, Любов Голота, Михайло Слабошпицький, Юрій Буряк, Михайло Васьків, Василь Перевальський, Петро Перебийніс, Сергій Білоконь, Дмитро Степовик та Юрій Дорошенко.

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