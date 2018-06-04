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"Если бы мы не скакали на Майдане": Портников указал на важный момент, который внушают украинцам

STYLERLIFE        04.06.2018 - 12:22
Фото: Виталий Портников (facebook.com/portnikov)
Фото: Виталий Портников (facebook.com/portnikov)

Он отметил, что несколько лет людям пытаются навязать иное мнение

Украинцам внушают, что они сами виноваты в том, что на страну напала Россия. Такое мнение "Апострофу" высказал журналист Виталий Портников.

"Это еще с 2014 года продолжается. Нас все время убеждали, что во всем виновата Украина. Если бы мы не скакали на Майдане, сказал мне недавно один уважаемый украинский историк, то Россия на нас бы не напала. Вы не знаете этого тезиса?" - сказал он.

Видео: Виталий Портников (youtube.com/Апостроф)

"Так гораздо легче. Если они ничего не могут сделать с Путиным, то, возможно, они могут что-то сделать с собственной властью. Они же бессильны относительно реальной проблемы. Это как тяжелобольной человек. Допустим, человек ничего не может поделать с болезнью, тогда он срывается на врачах или на домашних. Если те ему говорят, что надо пить лекарство, он считает, что эти люди хотят лишь свести его в могилу. Это абсолютно нормальный синдром", - объяснил Портников.

Ранее Портников назвал условия возвращения Крыма и Донбасса.

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Теги: Виталий Портников
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