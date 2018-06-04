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"Якщо б ми не скакали на Майдані": Портников вказав на важливий момент, який вселяють українцям

STYLERLIFE        04.06.2018 - 12:22
Фото: Віталій Портніков (facebook.com/portnikov)
Фото: Віталій Портніков (facebook.com/portnikov)

Він зазначив, що кілька років людям намагаються нав'язати іншу думку

Українцям вселяють, що вони самі винні в тому, що на країну напала Росія. Таку думку "Апострофу" висловив журналіст Віталій Портников.

"Це ще з 2014 року триває. Нас весь час переконували, що у всьому винна Україна. Якщо б ми не скакали на Майдані, сказав мені нещодавно один шановний український історик, то Росія на нас би не напала. Ви не знаєте цієї тези?" - сказав він.

Відео: Віталій Портніков (youtube.com/Апостроф)

"Так набагато легше. Якщо вони нічого не можуть зробити з Путіним, то, можливо, вони можуть щось зробити з власною владою. Вони ж безсилі щодо реальної проблеми. Це як важкохвора людина. Припустимо, людина нічого не може вдіяти з хворобою, тоді він зривається на лікарів або на домашніх. Якщо ті йому кажуть, що треба пити ліки, він вважає, що ці люди хочуть лише звести його в могилу. Це абсолютно нормальний синдром", - пояснив Портников.

Раніше Портніков назвав умови повернення Криму і Донбасу.

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Теги: Виталий Портников
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