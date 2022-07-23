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Это большая ошибка! Врач назвал абсолютно бесполезный способ лечить гипертонию

Фото: Капельницы от высокого давления не работают (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие считают, что не нужно постоянно антигипертензивные препараты, а необходимо прокапаться раз в 6 месяцев и давление будет нормальным. Это неверно.

О полной бесполезности капельниц при гипертонии рассказал невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

"Это большая ошибка и совсем неправильно. Не могут никоим образом капельницы снижать и нормализовать АД. Нет таких препаратов. Даже полярка, куда входит магнезия, которая максимум действует 4-5 часов, а гипертонию нужно лечить постоянно", - объяснил врач.

Почему капельницы не работают при гипертонии

По словам медика, люди идут в больницу, несут кучу денег, откладывают деньги, пенсии, чтобы два раза в год или хотя бы в год прокапаться от давления.

Украинцы капают себе "фуфломицины", ноотропы, метаболические препараты без доказательной эффективности, которые нигде в мире не используют.

"Вы наоборот еще хуже делаете, заливаете в ваше кровяное русло еще больше жидкости, ОЦК увеличивается и давление еще увеличивается! Было 5 литров крови, и вы в кровяное русло еще добавили 400-600 мл физиологического раствора. Что будет с давлением? Будет еще выше", - рассказал врач.

Что нужно делать при повышенном давлении

Скрыпник объяснил, что главное при гипертонической болезни это изменить образ жизни, похудеть, если это нужно, отказаться от вредных привычек, полноценный сон и отдых и регулярный прием антигипертензивных препаратов.

Медик еще раз напомнил, что капельницы никаким образом не лечат гипертонию, поэтому не тратьте на них деньги.

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Также мы писали, что эта повседневная привычка может спровоцировать сердечный приступ у здорового человека.

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гипертония