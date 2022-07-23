Це велика помилка! Лікар назвав абсолютно марний спосіб лікувати гіпертонію

Багато хто вважає, що не потрібно постійно антигіпертензивні препарати, а необхідно прокапатися раз в 6 місяців і тиск буде нормальним. Це невірно.
Про повну марність крапельниць при гіпертонії розповів невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.
"Це велика помилка і зовсім неправильно. Не можуть жодним чином крапельниці знижувати і нормалізувати артеріальний тиск. Немає таких препаратів. Навіть полярка, куди входить магнезія, яка максимум діє 4-5 годин, а гіпертонію потрібно лікувати постійно", - пояснив лікар.
За словами медика, люди йдуть в лікарню, несуть купу грошей, відкладають гроші, пенсії, щоб два рази на рік або хоча б на рік прокапатися від тиску.
Українці капають собі "фуфломіцини", ноотропи, метаболічні препарати без доказової ефективності, які ніде у світі не використовують.
"Ви навпаки ще гірше робите, заливаєте в ваше кров'яне русло ще більше рідини, ОЦК збільшується і тиск ще збільшується! Було 5 літрів крові, і ви в кров'яне русло ще додали 400-600 мл фізіологічного розчину. Що буде з тиском? Буде ще вище", - розповів лікар.
Скрипник пояснив, що головне при гіпертонічній хворобі це змінити спосіб життя, схуднути, якщо це потрібно, відмовитися від шкідливих звичок, повноцінний сон і відпочинок і регулярний прийом антигіпертензивних препаратів.
Медик ще раз нагадав, що крапельниці ніяким чином не лікують гіпертонію, тому не витрачайте на них гроші.
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