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"Подвержены манипуляциям": политолог назвал главные причины бед украинцев

STYLERLIFE        13.06.2018 - 17:10
Фото: Юрий Романенко (предоставлено автором)
Фото: Юрий Романенко (предоставлено автором)

Почти 50% населения Украины никогда не покидали пределы своего района за последние 15-20 лет, говорит Юрий Романенко

По факту Украина сегодня представляет гибрид феодализма с демократией и рабством, то есть  – гибридный микс из различных укладов, где разные социальные группы имеют разный статус, а соответственно – разные возможности, мобильность и так далее.

Такую мысль в эксклюзивном интервью для Styler высказал политолог и директор Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Например, как показывает социсследование Украинского института будущего, почти 50% населения Украины никогда не покидали пределы своего района за последние 15-20 лет.  В основном это люди старшего возраста, которые за последние 10-15, а то и 20 лет никуда не выезжали. Они в буквальном смысле привязаны к земле, своим дачным и приусадебным участкам, которые их кормят", - подчеркнул Юрий Романенко.

Фото: " Поскольку критически мыслить в школах и вузах украинцев не учили и не учат, то эта масса населения крайне подвержена информационным манипуляциям" – Юрий Романенко (предоставлено автором)

Большая часть социума – инертная, не видит альтернатив, не понимает их, критически не мыслит, добавил он.

"Большая часть социума находится под мощнейшим воздействием средств массовой информации, включая интернет. Но, прежде всего – под влиянием телевидения", - сказал Романенко.

По его словам, 80% украинцев получают сведения о мире из телевизора.

"Поскольку критически мыслить в школах и вузах украинцев не учили и не учат, то эта масса населения крайне подвержена информационным манипуляциям  и интервенциям. По большой части, это такие большие дети – люди, которые не способны принимать ответственные решения, не способные нести ответственность за свои решения, не способные рационально жить и развиваться. Вот базовая рамка наших бед", - высказал мнение аналитик.

Ранее Юрий Романенко рассказал, чем грозит массовая эмиграция из страны.

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Теги: телевидение, украинцы
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