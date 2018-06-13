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"Піддаються маніпуляціям": політолог назвав головні причини негараздів українців

STYLERLIFE        13.06.2018 - 17:10
Фото: Юрій Романенко (надано автором)
Фото: Юрій Романенко (надано автором)

Майже 50% населення України ніколи не залишали межі свого району за останні 15-20 років, каже Юрій Романенко

Фактично Україна сьогодні представляє гібрид феодалізму з демократією і рабством, тобто – гібридний мікс з різних укладів, де різні соціальні групи мають різний статус, а відповідно – різні можливості, мобільність і так далі.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю  для Styler висловив політолог і директор Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

"Наприклад, як показує соцдослідження Українського інституту майбутнього, майже 50% населення України ніколи не залишали межі свого району за останні 15-20 років. В основному це люди старшого віку, які за останні 10-15, а то і 20 років нікуди не виїжджали. Вони в буквальному сенсі прив'язані до землі, своїх дачних та присадибних ділянок, які їх годують", - підкреслив Юрій Романенко.

Фото: "Оскільки критично мислити в школах і ВНЗ українців не вчили й не вчать, то ця маса населення вкрай схильна до інформаційних маніпуляцій" – Юрій Романенко (надано автором)

Велика частина соціуму – інертна, не бачить альтернатив, не розуміє їх, не критично мислить, додав він.

"Велика частина соціуму перебуває під потужним впливом засобів масової інформації, включаючи інтернет. Але, насамперед, під впливом телебачення", - сказав Романенко.

За його словами, 80% українців отримують інформацію про світ з телевізора.

"Оскільки критично мислити в школах і вузах українців не вчили й не вчать, то ця маса населення вкрай схильна до інформаційних маніпуляцій та інтервенцій. За великим рахунком, це такі великі діти – люди, які не здатні приймати відповідальні рішення, не здатні нести відповідальність за свої рішення, не здатні раціонально жити і розвиватися. Ось базова рамка наших бід", - висловив думку аналітик.

Раніше Юрій Романенко розповів, чим загрожує масова еміграція з країни.

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Теги: телевидение, украинцы
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