Это домашнее средство заставит рости волосы как на дрожжах: научно доказано

Хирург по пересадке волос Сэм Синкир обнаружил, что именно луковый сок улучшает кровообращение вокруг волосяных фолликулов, а это, в свою очередь, способствует росту волос.

Дело в том, что недостаточный кровоток лишает волосяные луковицы необходимых питательных веществ, вследствие этого волосы становятся ломкими и безжизненными.

Луковый сок поможет стать обладательницей сильных и здоровых волос (www.pexels.com)

Согласно исследованию, опубликованом в Дерматологическом специализированном издании, луковый сок обладает поистине уникальными способностями.

Сок лука способен бороться с очаговой алопецией - аутоиммунной болезнью, которая обычно приводит к локальному выпадению волос. Об этом говорят результаты клинического исследования.

Ученые разделили испытуемых на две группа. Первая использовала очищенную водопроводную воду, а вторая – луковый сок. Обе группы проходили процедуры два раза в день в течение двух месяцев.

Те пациенты, которые использовали луковый сок, отмечали рост волос через две недели после старта эксперимента, тогда как положительные изменения в первой группе были замечены лишь у нескольких пациентов и то через 8 недель.