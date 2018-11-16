"Это уже последний раз": в Одессе супруги женились в третий раз после двух разводов

Видео: (YouTube/ТСН)

Супружеская пара из Одессы женилась в третий раз после двух разводов. Произошло это знаменательное событие в день 15-летнего юбилея первой свадьбы. Об этом сообщает ТСН.

На свою хрустальную свадьбу супруги из Одессы расписались в третий раз. Супружеская пара дважды ступала на свадебный рушник и каждый раз разводилась, чтобы расписаться вновь. Молодожены обещают, что это уже последний раз.

Молодожены рассматривают фотографии своей первой свадьбы. Говорят, в 2003-м были молодые, веселые и больше всего хотели быть вместе. Говорят, влюбились еще в школе - в 14 лет.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

"Первая свадьба - это была молодость, надо было жениться красиво-пышно. Второй раз уже мы расписывались, потому что было надо, потому что у нас был ребенок. Вот мы настроены на то, что это уже последний раз", - говорит невеста Светлана Северенчук.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Влюбленная пара признается, что они дважды разбегались, так как не могли выдержать друг друга. В разводе ни имущество, ни детей не делили и через некоторое время снова сходились. Теперь жених Роман уверяет: окончательно убедился, что Светлана - именно его половинка. Чтобы закрепить обещание, жених поведет невесту под венец в церковь.

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Видео: РБК-Украина