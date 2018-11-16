"Це вже востаннє": в Одесі подружжя одружилося третій раз після двох розлучень

Відео: YouTube/ТСН)

Подружня пара з Одеси побралася в третій раз після двох розлучень. Сталася ця знаменна подія в день 15-річного ювілею першого весілля. Про це повідомляє ТСН.

На своє кришталеве весілля подружжя з Одеси розписалося в третій раз. Подружня пара двічі ступала на весільний рушник і кожен раз розлучалася, щоб розписатися знову. Молодята обіцяють, що це вже останній раз.

Молодята розглядають фотографії свого першого весілля. Кажуть, у 2003-му були молоді, веселі і найбільше хотіли бути разом. Кажуть, закохалися ще в школі - у 14 років.

Скріншот відео: YouTube/ТСН)

"Перше весілля - це була молодість, треба було одружитися красиво-пишно. Другий раз вже ми розписувалися, тому що було треба, бо у нас була дитина. Ось ми налаштовані на те, що це вже останній раз", - говорить наречена Світлана Северенчук.

Скріншот відео: YouTube/ТСН)

Закохана пара зізнається, що вони двічі розбігалися, так як не могли витримати один одного. У розлученні ні майно, ні дітей не ділили і через деякий час знову сходилися. Тепер наречений Роман запевняє: остаточно переконався, що Світлана - саме його половинка. Щоб закріпити обіцянку, наречений поведе наречену під вінець у церков.

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Відео: РБК-Україна